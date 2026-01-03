Fiesta Nacional del Mate: el lunes 12 comienza la venta de ubicaciones preferenciales

La Municipalidad de Paraná anunció oficialmente la grilla de artistas que formarán parte de la 35ª edición de la Fiesta Nacional del Mate, que se desarrollará los días 6 y 7 de febrero en la Plaza de las Colectividades. El evento reunirá a más de 100 artistas locales, regionales y nacionales en el escenario mayor “Luis Pacha Rodríguez”, consolidándose como una de las propuestas culturales más convocantes del verano.

Entre los principales nombres confirmados se destacan Lali, Los Nocheros, Raly Barrionuevo, Caballeros de la Quema, Rombai, Coti y Gauchito Club. A ellos se sumarán el Gran Ensamble del Paraná y los ganadores del certamen Premate, que año tras año visibiliza el talento local y fortalece la identidad cultural de la ciudad.

Organización y valor cultural

El jefe de Gabinete municipal, Santiago Halle, explicó que la confirmación del “line up” es solo una parte del trabajo integral que implica la organización del evento. En diálogo con Elonce, señaló que “el objetivo principal es que la fiesta esté bien organizada y que durante los dos días se cumpla con todo lo planificado”.

Halle remarcó además la importancia de las actividades previas, como el Premate y el concurso de cebadores, y el trabajo conjunto con clubes, centros comunitarios y organizaciones sociales. “El mate no es solo la bebida que más consumimos, sino un símbolo del encuentro, de la compañía y del compartir. Ese valor cultural es lo que también queremos rescatar en la Fiesta del Mate”, expresó.

Impacto turístico y social

Por su parte, el viceintendente David Cáceres destacó la dimensión social y turística del evento, al recordar que en la edición anterior participaron más de 150 mil personas. “Es una emoción enorme volver a presentar la única fiesta nacional que tiene la capital provincial. Con amor y pasión redoblamos los esfuerzos para brindar acceso a la cultura, al esparcimiento y generar movimiento en el sector hotelero, gastronómico y emprendedor”, sostuvo.

Fiesta Nacional del Mate (foto archivo)

Cáceres agregó que la fiesta representa una oportunidad para gestores culturales y artistas, y remarcó que el desafío ahora es avanzar en la etapa final de organización y logística para recibir tanto a los paranaenses como a quienes visiten la ciudad durante esos días.

Entradas y sectores

La Fiesta Nacional del Mate contará nuevamente con acceso libre y gratuito, además de un sector preferencial pago con servicios mejorados respecto a la edición anterior. Según se informó, las entradas estarán a la venta desde el 12 de enero a través del portal entradauno.com

El valor del sector preferencial será de 25 mil pesos para el viernes 6 de febrero y de 40 mil pesos para el sábado 7. Dicho espacio contará con baños exclusivos y barra dedicada, ofreciendo una experiencia diferenciada para quienes opten por esa modalidad.

Con una grilla de alto nivel y una fuerte impronta cultural, la Fiesta Nacional del Mate 2026 se prepara para volver a convertir a Paraná en epicentro del encuentro, la música y la tradición.