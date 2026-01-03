Rosario Romero al presentar la Fiesta Nacional del Mate: “Es una inversión en cultura”

Fue presentada oficialmente la 35ª edición de la Fiesta Nacional del Mate, uno de los eventos culturales más representativos de la región, que se desarrollará los días 6 y 7 de febrero en la zona de la Plaza de las Colectividades y el Puerto Nuevo. La propuesta volverá a combinar música, identidad y encuentro en un espacio emblemático de la ciudad.

Durante la presentación, la intendenta Rosario Romero confirmó a Elonce que la edición de este 2026 ofrecerá “una experiencia cultural y de vida muy linda”, con una grilla artística que calificó como “excepcionalmente buena”. El evento contará con la participación de artistas consagrados y músicos locales seleccionados a través del certamen Premate, que tendrán un rol protagónico en ambas noches.

La jefa comunal destacó que el ensamble musical y los artistas emergentes “ya mostraron el año pasado lo que tienen para dar”, y anticipó dos jornadas con mucha música y circulación de público en toda la zona costera. “Tal como ocurrió el año pasado, incluso hasta en embarcaciones llegaba la gente para sumarse a la fiesta”, recordó.

Grilla artística y modalidad de acceso

Entre los nombres confirmados, se anunció la presencia de Lali, Los Nocheros, Raly Barrionuevo, Caballeros de la Quema, Rombai, Coti, Gauchito Club, junto al Gran Ensamble del Paraná y los ganadores del Premate.

De hecho, Romero invitó al público a “asistir con zapatillas”, en alusión a la dinámica del evento, que propone recorrer distintos espacios, disfrutar de los escenarios y vivir la fiesta de manera integral.

Al igual que en la edición anterior, la Fiesta Nacional del Mate contará con sectores pagos y sectores gratuitos, garantizando el acceso de toda la comunidad. Las entradas para el sector arancelado comenzarán a venderse a partir del 12 de enero y permitirán colaborar con el financiamiento del evento.

La intendenta también se refirió a las críticas vinculadas a la inversión municipal y remarcó que el evento cuenta con sponsors y recaudación propia. “Se cubre gran parte del costo con la venta de entradas, y además invertimos en un evento cultural que al pueblo le deja, además de alegría, una experiencia inédita”, sostuvo.

Finalmente, subrayó la importancia del rol del Estado en el acompañamiento de las fiestas populares: “Es una fiesta que quedará en la memoria porque lo que pasará será mágico, va a ser muy bueno y lo vamos a disfrutar todos”, cerró.