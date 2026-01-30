El público infantil podrá disfrutar de "astrocuentos" este sábado en el Observatorio de Oro Verde

El evento se desarrollará en las instalaciones del Observatorio de Oro Verde y propone una experiencia inmersiva que combina cuentos con proyecciones en el domo, estaciones de juego y observación con telescopios, con actividades diseñadas para despertar la curiosidad y el interés por el cielo.
La Asociación Entrerriana de Astronomía (AEA) realizará este sábado 31 de enero, de 19:30 a 21, una actividad especialmente pensada para el público infantil: “Astrocuentos”, una propuesta educativa y recreativa ideal para niñas y niños de 5 a 10 años.
El evento se desarrollará en las instalaciones del Observatorio de Oro Verde y propone una experiencia inmersiva que combina cuentos con proyecciones en el domo, estaciones de juego y observación con telescopios, con actividades diseñadas para despertar la curiosidad y el interés por el cielo y la astronomía.
Dentro de la propuesta, las y los participantes podrán disfrutar de estaciones de juego con rompecabezas y actividades de colorear y pintar dibujos, además de una observación guiada del cielo nocturno, siempre acompañados por integrantes de la Asociación.
La actividad cuenta con cupo limitado y la entrada tiene un valor de $7.000, con venta exclusivamente online. Los fondos recaudados serán destinados a la mejora de los equipos de investigación y divulgación de la Asociación Entrerriana de Astronomía. Los menores de 5 años no abonan entrada.
Desde la AEA destacan que “Astrocuentos” busca acercar la astronomía a las infancias de una manera lúdica, accesible y cuidada, promoviendo el aprendizaje temprano y el vínculo con la ciencia a través de la imaginación y la observación.
Para más información y compra de entradas, se puede visitar el sitio web oficial: astroentrerios.com.ar