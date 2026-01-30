 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad

El público infantil podrá disfrutar de "astrocuentos" este sábado en el Observatorio de Oro Verde

El evento se desarrollará en las instalaciones del Observatorio de Oro Verde y propone una experiencia inmersiva que combina cuentos con proyecciones en el domo, estaciones de juego y observación con telescopios, con actividades diseñadas para despertar la curiosidad y el interés por el cielo.

30 de Enero de 2026
Observatorio de Oro Verde
Observatorio de Oro Verde

El evento se desarrollará en las instalaciones del Observatorio de Oro Verde y propone una experiencia inmersiva que combina cuentos con proyecciones en el domo, estaciones de juego y observación con telescopios, con actividades diseñadas para despertar la curiosidad y el interés por el cielo.

La Asociación Entrerriana de Astronomía (AEA) realizará este sábado 31 de enero, de 19:30 a 21, una actividad especialmente pensada para el público infantil: “Astrocuentos”, una propuesta educativa y recreativa ideal para niñas y niños de 5 a 10 años.

 

El evento se desarrollará en las instalaciones del Observatorio de Oro Verde y propone una experiencia inmersiva que combina cuentos con proyecciones en el domo, estaciones de juego y observación con telescopios, con actividades diseñadas para despertar la curiosidad y el interés por el cielo y la astronomía.

 

Dentro de la propuesta, las y los participantes podrán disfrutar de estaciones de juego con rompecabezas y actividades de colorear y pintar dibujos, además de una observación guiada del cielo nocturno, siempre acompañados por integrantes de la Asociación.

 

La actividad cuenta con cupo limitado y la entrada tiene un valor de $7.000, con venta exclusivamente online. Los fondos recaudados serán destinados a la mejora de los equipos de investigación y divulgación de la Asociación Entrerriana de Astronomía. Los menores de 5 años no abonan entrada.

 

Desde la AEA destacan que “Astrocuentos” busca acercar la astronomía a las infancias de una manera lúdica, accesible y cuidada, promoviendo el aprendizaje temprano y el vínculo con la ciencia a través de la imaginación y la observación.

 

Para más información y compra de entradas, se puede visitar el sitio web oficial: astroentrerios.com.ar

Temas:

observatorio de Oro Verde Oro Verde astrocuentos
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso