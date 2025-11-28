A 9 años de la tragedia del Chapecoense: ¿qué fue de la vida de los sobrevivientes?

Han pasado nueve años desde la Tragedia del Chapecoense, accidente aéreo en el que fallecieron 71 personas, incluidos jugadores y miembros del cuerpo técnico. Así viven los sobrevivientes.
El 28 de noviembre de 2016, el avión en el que viajaba el Chapecoense para jugar la ida de la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Nacional se estrelló en Cerro Gordo (hoy Cerro Chapecoense), en La Unión.
Cerca de las 10:15 p. m., el avión RJ85 de la aerolínea LaMia transportaba a 77 personas, de las cuales 71 fallecieron en el impacto. Entre ellas se encontraban jugadores, cuerpo técnico, directivos, tripulación y periodistas que acompañaban al equipo a Colombia.
El club brasileño iba rumbo a la capital antioqueña para disputar una final histórica. Después de una gran campaña, viajaban con la ilusión de hacer un gran partido.
Del terrible accidente solo sobrevivieron tres futbolistas del ‘Chape’, Alan Ruschel, Jackson Follmann y Helio Neto, dos miembros de la tripulación, la ayudante de vuelo Ximena Suparez y el técnico de vuelo Erwin Tumiri, y el periodista Rafael Henzel, quien falleció en 2019, a los 45 años, luego de un ataque cardíaco.
Alan Ruschel es el único de los tres deportistas sobrevivientes que logró retomar su carrera a nivel profesional; a sus 36 años sigue activo y milita en el Juventude, de la Primera División de Brasil.
Alan Ruschel
Alan Ruschel es el único de los tres deportistas sobrevivientes que logró retomar su carrera a nivel profesional; a sus 36 años sigue activo y milita en el Juventude, de la Primera División de Brasil.
El lateral izquierdo llegó al hospital con múltiples traumatismos, una compresión en la tibia y el abdomen, además de una vértebra fracturada, por lo cual tuvo que ser intervenido de urgencia.
Los médicos pensaron que no volvería a jugar fútbol, pero su regreso al campo se dio en el estadio Camp Nou, contra el Barcelona, cuando el Chapecoense fue invitado a disputar el Trofeo Joan Gamper en 2017. Allí recibió un emotivo homenaje por parte del club español.
“Yo me acuerdo de todo hasta el momento del impacto. El piloto avisó que íbamos a aterrizar, hicimos una vuelta, otra vuelta y nada (…) no aterrizábamos. De repente, en una de esas vueltas, se apagaron todas las luces del avión, quedó todo en silencio. Nadie gritó, no hubo pánico, solo esa sensación de “¿qué está pasando?”. Después vino una turbulencia muy fuerte, sonó la alarma dentro del avión (…) y ahí ya no me acuerdo de más nada. Supongo que fue el momento del impacto”, comentó en una entrevista.
“Sabía que iba a ser un viaje largo y quería viajar solo, acostarme en una fila de asientos atrás. Entramos todos y cuando llegó uno de los últimos, un periodista, se sentó a mi lado. Entonces pensé: 'No voy a poder acostarme'. Justo en ese momento, Follmann me miró y me llamó para sentarme con él. El avión no tenía ningún problema”, recordó.
Jackson Follmann
El exportero sufrió la amputación de su pierna derecha, por lo que tuvo que dejar el fútbol e iniciar una nueva vida con una prótesis que recibió en febrero de 2017. Su carrera como futbolista se vio frustrada con tan solo 24 años.
“Tenía dos opciones: quedarme lamentándome o levantar la cabeza y encarar la vida (...) Tuve que desconstruirme para volver a construirme con mucha paciencia", dijo en una entrevista.
Tomó la decisión de dar charlas sobre superación personal, ser comentarista de fútbol y, en 2024, lanzarse como cantante.
Helio Neto
Helio Neto fue el último en ser rescatado; el defensa central del Chapecoense, quien ahora tiene 40 años, estuvo en estado crítico y fue operado en varias ocasiones. Aunque su más grande deseo era volver a jugar fútbol, no lo logró hacer.
Solo llegó a jugar algunos amistosos y, a pesar de que se esforzó por volver al nivel profesional, no lo logró hacer.
Hoy en día se dedica a dar charlas motivacionales, predica la palabra de Dios y comparte su testimonio de fe y perseverancia.
El pasado 20 de noviembre llevó la antorcha olímpica en la apertura de los Juegos Abiertos de Santa Catarina (en Chapecó), junto a Lorenzo, hijo del portero Danilo, fallecido en el accidente de 2016.
(Con información de ElTiempo)