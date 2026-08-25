Con el dólar arriba de $1.500, el Gobierno ofrece un bono atado al tipo de cambio en la segunda y última licitación de deuda de agosto, una operación en la que el Ministerio de Economía buscará renovar vencimientos por alrededor de $14 billones. El menú presentado por la Secretaría de Finanzas se concentró en títulos de corto plazo en pesos y una alternativa dólar linked.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la cartera económica dejó de lado en esta oportunidad la posibilidad de captar más dólares mediante el Bonar 2029 (AO29). Será la primera licitación en la que no se consignaron bonos en moneda estadounidense, ya que la Secretaría de Finanzas, conducida por Federico Furiase, tampoco publicó parámetros para operar con ese título.

La estrategia también mostró un cambio respecto de colocaciones anteriores: los vencimientos de los instrumentos ofrecidos se mantienen dentro del actual mandato presidencial y el Gobierno abandonó, al menos para esta licitación, la intención de extender la duración de la deuda.

El dólar linked, en el centro de la licitación

Entre las alternativas sobresale la Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar cero cupón con vencimiento el 30 de octubre de 2026 (D30O6). Se trata de un instrumento dólar linked, cuyo comportamiento se encuentra directamente relacionado con la evolución del tipo de cambio mayorista.

La incorporación se produjo después de que el dólar mayorista superara por primera vez los $1.500 y se ubicara en torno a los $1.511,50. De esta manera, el resultado de la licitación permitirá observar el interés de los inversores por obtener cobertura frente a eventuales movimientos cambiarios.

“Esperamos que esta vez la oferta se incline hacia alternativas de corta duración. La lógica detrás de esta expectativa también pasa por el equilibrio entre tasas y dólar”, señaló un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI). Según la consultora, “en su intento por ponerle un techo a las tasas, el Gobierno permitió que el tipo de cambio superara la barrera virtual de los $1.500, mientras los rendimientos en pesos comenzaron a comprimirse”.

Un canje previo para aliviar los vencimientos

Antes de salir al mercado, las secretarías de Finanzas y Hacienda realizaron un canje destinado a reducir parte de los compromisos que debía afrontar el Tesoro. La operación involucró títulos que estaban en poder del Banco Central.

El Tesoro canjeó al BCRA tenencias de una Letra Capitalizable en pesos con vencimiento en agosto de 2026 (LECAP S31G6) por un Bono Capitalizable con vencimiento en junio de 2027 (BONCAP T30J7). Para instrumentar la operación se amplió la emisión de este último título hasta $1,5 billones de valor nominal original.

“El monto de la operación todavía no fue informado, por lo que aún no sabemos cuánto se redujeron efectivamente los vencimientos del jueves”, sostuvo PPI. La resolución publicada en el Boletín Oficial indicó que el canje se realizó el 21 de agosto y se liquidó el 24, con precios determinados a partir de cotizaciones de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA).

Qué instrumentos ofrecerá el Gobierno

PPI agregó otro elemento sobre la operación: “Según nuestras estimaciones, la tenencia de la LECAP a agosto estaba enteramente en manos privadas, por lo que la posición del BCRA podría provenir de compras realizadas en el mercado secundario”.

Para la licitación, Economía ofrecerá cinco instrumentos. Además del título dólar linked D30O6, habrá una Letra capitalizable en pesos con vencimiento el 30 de noviembre de 2026 (S30N6) y una nueva Letra capitalizable que vencerá el 29 de enero de 2027.

El menú se completa con el Bono del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 31 de mayo de 2027 (T31Y7) y la Letra en pesos ajustada por CER a descuento con vencimiento el 29 de enero de 2027 (X29E7).

Con estas alternativas, el Gobierno buscará afrontar una renovación de vencimientos cercana a los $14 billones en un escenario marcado por el movimiento del dólar y la reducción de los rendimientos en pesos.