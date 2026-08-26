Feria de Arte Paraná: Sala Mayo reunirá galerías y proyectos independientes

La Feria de Arte Paraná tendrá una nueva edición del 11 al 13 de septiembre en la Sala Mayo del Puerto Nuevo, donde se reunirán 10 galerías y espacios culturales y 13 proyectos grupales independientes. La iniciativa de la Municipalidad buscará fortalecer la circulación, exhibición y comercialización de las artes visuales, además de acercar las producciones locales a nuevos públicos.

La propuesta fue presentada este martes en la propia Sala Mayo y volverá a reunir durante tres jornadas a artistas, galeristas, gestores culturales, curadores, coleccionistas y público general. Además de los espacios destinados a exhibición y comercialización, la programación contemplará charlas, propuestas editoriales e intervenciones artísticas vinculadas con diferentes disciplinas.

Los participantes fueron seleccionados mediante una convocatoria abierta impulsada por la Subsecretaría de Cultura municipal. La selección contempló dos modalidades: por un lado, galerías y espacios culturales con trayectoria y, por otro, proyectos grupales independientes, integrados por artistas que ya trabajan colectivamente o que decidieron asociarse especialmente para participar del encuentro.

Una feria que busca fortalecer el mercado artístico

El secretario de Educación y Cultura, Rubén Clavenzani, destacó la continuidad de la iniciativa y el acompañamiento que tuvo por parte del sector artístico. “La Feria de Artes Municipal siempre ha tenido buenos resultados. Hay una política de Estado que continúa nuestra intendenta Rosario Romero”, señaló durante la presentación.

Clavenzani remarcó especialmente la necesidad de generar ámbitos en los que la producción de los artistas pueda encontrarse con la comunidad. “El artista trabaja en silencio y luego la obra de arte tiene que estar ubicada en un sitio donde sea visitada”, sostuvo. En ese marco, valoró la articulación entre los sectores público y privado para promover “la circulación, la comercialización y la exhibición”.

Por su parte, el subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón, hizo hincapié en el crecimiento sostenido que tuvo la feria y en la incorporación de nuevas propuestas dentro de Sala Mayo. “Como la Feria va creciendo cada día, año tras año, nosotros nos ponemos muy contentos porque es un trabajo que realizamos en conjunto con las galerías”, expresó.

Diversidad de disciplinas e identidad local

La nueva edición tendrá una amplia variedad de lenguajes y técnicas artísticas, entre ellas cerámica, arte textil, grabado, fotografía y producciones tridimensionales. A su vez, convivirán galerías con una extensa trayectoria y propuestas vinculadas con el arte contemporáneo y artistas jóvenes, ampliando de esa manera el abanico de obras que podrá conocer el público.

“Va a ser una Feria muy identificada con nuestra identidad, con nuestra idiosincrasia y nuestro patrimonio”, afirmó Arijón. La intención será que las diferentes expresiones artísticas dialoguen entre sí y, al mismo tiempo, representen parte de la producción cultural que se desarrolla en la ciudad.

Una de las principales novedades será el crecimiento de los proyectos grupales independientes. La coordinadora de la Feria de Arte, Verónica Moreira, explicó que esta categoría pasará de los cinco participantes que tuvo la edición anterior a un total de 13 propuestas seleccionadas para septiembre.

Una oportunidad para artistas independientes

Moreira explicó que esta modalidad fue pensada especialmente para incorporar a creadores que no necesariamente forman parte de una galería y que, en muchas ocasiones, encuentran dificultades para disponer de ámbitos destinados a mostrar y comercializar sus trabajos.

“La idea es popularizar el acceso al arte, que la gente se pueda animar a preguntar, hablar con los artistas”, señaló la coordinadora. De esta manera, la feria buscará generar un contacto directo entre quienes producen las obras y quienes se acercan por primera vez o ya tienen un vínculo habitual con las artes visuales.

La programación estará orientada, precisamente, a fortalecer esa relación entre la producción artística y la comunidad. La combinación de exhibiciones, comercialización, intervenciones y encuentros permitirá que Sala Mayo vuelva a convertirse durante tres jornadas en un punto de referencia para el sector cultural.

Los seleccionados para la Feria de Arte Paraná

Entre las galerías y espacios culturales seleccionados estarán Blanca Irradiante, Casa Banano, GAP, La Hendija Arte Contemporáneo, Proyecto ERarte, 33 Almacén de Arte, A la Vuelta de la Esquina, Archicofradía, El Farol y La Portland.

En tanto, los proyectos grupales independientes serán EntreVeros, Río Revuelto, Entre Hilos, Pintura para el goce, Bienvenida, Colectivo Bolaceros, Proyecto Atemporal, Bruma Colectiva, Colectivo 333, AZA, tríada lîla, Juntada, Taller1 Art Group y Visual 3.

Con esa diversidad de participantes, la Feria de Arte Paraná volverá a instalarse del 11 al 13 de septiembre en Sala Mayo como un espacio destinado no solamente a exhibir obras, sino también a favorecer su circulación y comercialización y generar nuevas instancias de encuentro entre artistas y público.