PAMI finaliza convenio con Sanatorio Concordia, afecta a 15 mil afiliados y reorganizan las derivaciones

REDACCIÓN ELONCE
El PAMI finaliza convenio para sus afiliados con Sanatorio Concordia desde el 1º de septiembre. La medida alcanzaría a unos 15.000 jubilados y obligará a reorganizar las derivaciones entre los hospitales Heras y Masvernat, según se confirmó a Elonce.
El Sanatorio Concordia dejará de atender a afiliados de PAMI a partir del 1º de septiembre de 2026, luego que la obra social nacional, decidiera dar de baja su convenio con el nosocomio privado. La modificación alcanzaría a aproximadamente 15.000 beneficiarios que quedarían transitoriamente sin cápita asignada para internación y provocará una reorganización de la atención en los efectores públicos de la ciudad.
La situación tomó estado público luego de que circulara en redes sociales un comunicado interno enviado por PAMI Concordia a hospitales y efectores sanitarios. Elonce accedió al documento, en el que se informó que “a partir del 1º de septiembre de 2026, el Sanatorio Concordia cesará su convenio con el Instituto”.
Ante la trascendencia que tomó la medida, Elonce consultó a la directora de PAMI Concordia, quien confirmó la decisión y adelantó que próximamente se realizará una conferencia de prensa para brindar precisiones. En tanto, se pudo conocer que este jueves el Sanatorio Concordia difundirá un comunicado sobre la situación.
Cómo será la atención de los afiliados de PAMI
Desde PAMI aclararon que la finalización del convenio con el establecimiento privado “no significa que los afiliados queden sin atención ni cobertura sanitaria”. Sin embargo, mientras se reorganiza la red de prestadores, los pacientes que necesiten valoración por guardia deberán ser derivados hacia los hospitales públicos de acuerdo con la complejidad de cada cuadro.
Según el esquema informado, el Hospital Delicia Concepción Masvernat recibirá prioritariamente los casos de alta complejidad. Allí deberán dirigirse las patologías quirúrgicas y traumatológicas, códigos naranja o rojo, pacientes que necesiten shock room, resolución quirúrgica o internaciones que requieran mayor capacidad asistencial.
En tanto, el Hospital Felipe Heras quedará destinado a situaciones de mediana y baja complejidad que puedan ser evaluadas y resueltas dentro de sus posibilidades. PAMI advirtió expresamente que este establecimiento “no cuenta con Traumatología, Cirugía ni UTI”, por lo que los cuadros que necesiten esas especialidades deberán ser derivados al efector correspondiente.
Pidieron evitar derivaciones sistemáticas al Masvernat
Uno de los puntos centrales del comunicado estuvo dirigido a los servicios de emergencias. PAMI solicitó su colaboración “para evitar la derivación sistemática de todos los afiliados al Hospital Masvernat” y pidió que, siempre que el estado clínico lo permita, cada paciente sea trasladado al establecimiento acorde con la complejidad requerida.
Una vez realizada la evaluación en la guardia, cada hospital determinará si corresponde el alta, la internación o una nueva derivación. En aquellos casos en los que se necesite internar al paciente y no exista disponibilidad de camas o el establecimiento no posea la complejidad necesaria, podrá intervenir la Jefatura de Departamento Médico de PAMI.
El organismo indicó que esa dependencia podrá colaborar en la coordinación del traslado hacia otro prestador de la red, tanto dentro como fuera de Concordia. “El objetivo es garantizar la atención de nuestros afiliados y, al mismo tiempo, realizar un uso adecuado y coordinado de los recursos sanitarios disponibles en Concordia”, señaló el documento.
Esperan precisiones del Sanatorio Concordia
La decisión generó repercusiones debido al volumen de beneficiarios involucrados y al impacto que podría tener sobre el sistema público de salud. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, alrededor de 15.000 afiliados quedarían transitoriamente sin una cápita asignada para internación tras la salida del sanatorio de la red.
El nuevo esquema implicará que los hospitales Felipe Heras y Masvernat absorban inicialmente las consultas y derivaciones según el nivel de complejidad. Desde PAMI remarcaron que la cobertura continuará y que, cuando resulte necesario, se coordinarán derivaciones hacia otros prestadores.
Las precisiones sobre los motivos del cese del convenio y la reorganización definitiva de la atención se esperan para las próximas horas. El Sanatorio Concordia anticipó que este jueves dará a conocer su posición, mientras que PAMI confirmó a Elonce que brindará una conferencia de prensa para explicar los alcances de la medida.