El Banco Ciudad aprobó su primer proyecto para financiar la compra de una propiedad en pozo mediante una hipoteca divisible. La línea se aplicará inicialmente a un edificio en construcción en Núñez, en la Ciudad de Buenos Aires.

El desarrollo, a cargo de MARMA Desarrollos, está ubicado en Guayra 2343, a media cuadra de avenida Cabildo. El edificio tendrá 12 pisos, con 35 departamentos de dos ambientes, uno de tres ambientes y dos locales comerciales en planta baja.

La hipoteca divisible permite constituir una garantía sobre el inmueble donde se levanta el edificio. Una vez subdividida la propiedad y escrituradas las unidades, el crédito y la garantía pueden dividirse entre los compradores. El mecanismo fue habilitado por el DNU 1017/2024 y reglamentado por la Resolución Conjunta 2/2025.

Cuánto financia el crédito y cuándo se paga

El préstamo cubre hasta el 75% del precio de venta, con un máximo de $200 millones y un plazo de hasta 25 años, incluido el período de construcción. El crédito se expresa en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), que se ajustan por inflación, y tiene una tasa nominal anual fija del 9,5%.

El comprador debe aportar el 25% del precio de la unidad antes de recibir el primer desembolso. Durante la obra, el banco puede desembolsar hasta el 30% del valor de la vivienda según el avance de la construcción. En esa etapa, el comprador paga intereses sobre los fondos que ya recibió.

Una vez terminada la obra, con la posesión y la subdivisión del inmueble, se desembolsa el saldo del préstamo y comienza el pago del capital. Al escriturar, cada unidad queda con su propia garantía hipotecaria.

Qué requisitos deben cumplir los compradores

Los solicitantes deben ser mayores de 18 años, acreditar ingresos y destinar la unidad a vivienda única y de ocupación permanente. La cuota no puede superar el 22% de los ingresos netos del titular y su grupo familiar.

Quienes trabajan en relación de dependencia deben cobrar el sueldo en la entidad o trasladar allí su cuenta sueldo. A los autónomos y monotributistas se les exige contratar el Paquete Crecer como condición de acceso.

Se admiten hasta dos titulares y se puede incorporar un garante para sumar ingresos. Al finalizar el préstamo, el titular no podrá superar los 70 años y el garante, los 80.

Dónde se puede usar la línea y cuánto cuestan las unidades

Para comprar una propiedad en pozo con este crédito, la unidad debe integrar un proyecto residencial ubicado en la Ciudad de Buenos Aires y aprobado por el banco. La línea contempla desarrollos con planos registrados o en las primeras etapas de construcción.

En el edificio de Núñez, los departamentos de dos ambientes de 49 metros cuadrados parten de US$168.000. Los de 53 metros cuadrados al contrafrente se ofrecen desde US$182.000 y los de 59 metros cuadrados al frente, desde US$197.000.

La lista de precios también incluye un dos ambientes con patio, de 85 metros cuadrados, a US$242.000. La unidad de tres ambientes, de 68 metros cuadrados y ubicada en el piso 12, se ofrece a US$289.000.