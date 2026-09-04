Capacitaron a inspectores para reforzar la seguridad vial y los controles de tránsito

La Municipalidad capacitó a integrantes del Cuerpo Único de Inspectores para unificar criterios de actuación, mejorar la confección de actas y profundizar el conocimiento de las normas vinculadas con la seguridad vial y los controles de tránsito.
La capacitación a inspectores para reforzar la seguridad vial reunió este jueves a trabajadores del Cuerpo Único de Inspectores de la Municipalidad de Paraná, con el objetivo de mejorar los procedimientos que desarrollan diariamente en la vía pública y unificar criterios para la aplicación de la normativa vigente.
La actividad se realizó en el Salón Mariano Moreno del Concejo Deliberante y estuvo centrada especialmente en la correcta confección de actas de infracción, las responsabilidades de los agentes municipales y los procedimientos que deben seguir durante los controles.
La jornada se desarrolló en el marco del nuevo Código de Justicia Municipal de Faltas, establecido mediante la Ordenanza Nº 10.257. La normativa actualizó y unificó disposiciones que regulan la actuación municipal ante diferentes infracciones.
Qué cambia en la tarea de los inspectores
La capacitación estuvo a cargo de los secretarios de los Juzgados de Faltas Nº 2 y Nº 3, Luisina María Ríos y Ramiro Montiel. Ambos abordaron aspectos relacionados con la aplicación del Código de Justicia Municipal de Faltas y las obligaciones de los trabajadores encargados de realizar los procedimientos.
Durante el encuentro se profundizó particularmente sobre la elaboración de las actas de comprobación, un instrumento central para documentar las infracciones detectadas durante los operativos. También fueron analizados el rol del inspector en la vía pública y los derechos y obligaciones establecidos por la normativa.
“Desarrollamos distintos aspectos del Código de Faltas Municipal, que fue actualizado y unificado mediante la Ordenanza N° 10.257. Entre ellos, trabajamos sobre la confección de las actas, el rol de los inspectores en la vía pública y sus derechos y obligaciones”, explicó Montiel.
Buscan garantizar la validez de las actas
Uno de los principales objetivos fue brindar conocimientos que permitan evitar errores durante los procedimientos y garantizar que las actuaciones realizadas por los agentes cumplan con las exigencias legales correspondientes.
En ese sentido, Ríos remarcó la importancia de que los trabajadores conozcan cada uno de los requisitos necesarios al momento de documentar una infracción. “El objetivo es que los inspectores cuenten con las herramientas y los elementos necesarios para confeccionar correctamente un acta de comprobación y darle validez legal”, sostuvo.
Los propios agentes municipales también destacaron la utilidad de la instancia de formación. El inspector de tránsito Jorge Janoski consideró que permitió establecer pautas comunes para las intervenciones que diariamente se realizan en las calles.
Unificar criterios durante los controles
“Es importante poder unificar los criterios que están establecidos en la ordenanza. Es una herramienta muy importante para nuestro trabajo y nos permite ajustar nuestra tarea a las normas de seguridad vial que rigen en la ciudad”, expresó Janoski.
Desde el Municipio indicaron que estas capacitaciones apuntaron a fortalecer el desempeño del Cuerpo Único de Inspectores y mejorar los procedimientos de control, especialmente aquellos relacionados con la circulación vehicular y el cumplimiento de las normas.
La formación de los agentes fue planteada, además, como una herramienta para avanzar hacia controles con criterios comunes y procedimientos ajustados al Código de Justicia Municipal de Faltas. Según señalaron desde la comuna, el objetivo final fue contribuir a un tránsito más seguro, ordenado y respetuoso de la normativa vigente.