Se realizó un taller sobre lesiones deportivas en Paraná: qué aspectos cuidar más allá del entrenamiento físico

El taller de prevención y tratamiento de lesiones deportivas en Club Echagüe se desarrolló este sábado en Paraná, con una propuesta teórica-práctica destinada a brindar herramientas para el cuidado integral de los deportistas. La actividad contó con alrededor de 140 inscriptos y fue abierta a la comunidad.

Durante la jornada se abordaron diferentes aspectos relacionados con la prevención, desde las lesiones físicas hasta la salud mental, la nutrición, la hidratación y el descanso. También se incluyeron contenidos relacionados con anafilaxia, primeros cuidados y la importancia de que las instituciones deportivas cuenten con herramientas para actuar ante una emergencia.

Carla Tosso, psicóloga (Elonce)

La psicóloga Carla Tosso explicó a Elonce que uno de los conceptos centrales fue el denominado "entrenamiento invisible", que comprende los hábitos que se desarrollan fuera de la práctica deportiva. "Es aquello que se hace por fuera del campo deportivo", señaló, y remarcó que la salud mental "forma parte crucial" para alcanzar un rendimiento positivo.

Prevención y cuidado integral de los deportistas

Verónica Piérola, integrante de la Comisión Directiva de Echagüe y licenciada en Kinesiología, explicó que la iniciativa surgió a partir del trabajo que desarrolla el Departamento de Salud de la institución. En ese marco, el club ya impulsó diferentes capacitaciones, entre ellas cursos de reanimación cardiopulmonar (RCP).

La dirigente destacó que inicialmente la capacitación había sido pensada para integrantes de Echagüe, pero posteriormente decidieron extenderla. "Primero lo pensamos para nosotros, para la institución, y después dijimos: ‘Vamos a hacerlo abierto a la comunidad’", expresó. La convocatoria alcanzó a profesores, jugadores, padres y jóvenes desde los 14 años.

Verónica Piérola, integrante de la Comisión Directiva de Echagüe y licenciada en Kinesiología (Elonce)

Además, Piérola subrayó la necesidad de prevenir lesiones desde edades tempranas y adaptar la preparación física a cada etapa del desarrollo. Como ejemplo, mencionó el trabajo en gimnasio de niños y adolescentes y sostuvo que, "si lo hacen con una persona que sepa en qué etapa de crecimiento está cada deportista, es muy valioso".

Salud mental, hidratación y descanso

Tosso remarcó que el rendimiento deportivo no depende únicamente del entrenamiento. "Hablamos también de una buena nutrición, hablamos de salud mental, de hidratación", enumeró. En ese sentido, enfatizó la importancia del consumo de agua: "Hay muchos que dicen ‘tomo mate, tomo té’; no es lo mismo. El agua es agua".

(Elonce)

Otro de los aspectos analizados fue el descanso y la incidencia del uso de teléfonos celulares y pantallas antes de dormir. Según explicó la profesional, resulta necesario generar una rutina que permita al organismo reducir progresivamente la actividad y prepararse para un descanso adecuado.

Desde Echagüe valoraron la participación alcanzada y manifestaron la intención de continuar promoviendo este tipo de propuestas. “Ojalá se sigan sumando instituciones”, expresó Piérola sobre la necesidad de extender la prevención y el cuidado integral dentro del deporte.