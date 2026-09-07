Detuvieron al abuelo paterno de Guadalupe Lucero por una causa de abuso sexual

Roque Lucero fue detenido este domingo por un hecho denunciado en 2025 y que tiene como víctima a una menor de edad. Este lunes se espera que sea llevado a una audiencia de formulación de cargos.
Roque Lucero, abuelo paterno de Guadalupe, fue detenido este domingo en el marco de una causa en la que es investigado por el abuso sexual de una menor de edad. El hecho fue denunciado en 2025 y este lunes se espera que sea llevado ante la Justicia para una audiencia de formulación de cargos.
La detención corresponde a una causa distinta a la que el hombre ya fue imputado en abril de este año.
Hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre las circunstancias del hecho denunciado en 2025, la edad de la víctima ni la calificación legal que impulsará la Fiscalía. Esos aspectos se conocerían durante la audiencia prevista para este lunes, publicó El Chorrillero.
La situación judicial de Lucero había tomado estado público meses atrás a raíz de otro expediente por abuso sexual. Esa causa se inició con una denuncia realizada en noviembre de 2024 y tiene como víctima a una joven que era vecina del acusado, menor de edad al momento del hecho y que tiene una discapacidad.
Por ese caso, el 20 de abril le formularon cargos por abuso sexual gravemente ultrajante. Durante la investigación se realizó una Cámara Gesell en la que la víctima pudo relatar lo ocurrido.
En aquella oportunidad, Lucero no quedó detenido. La querella a cargo de Soledad Poma de Otaegui solicitó medidas restrictivas ante posibles riesgos procesales, entre ellas la prohibición de salir de la provincia y presentaciones periódicas para acreditar su permanencia en San Luis.
A esos dos expedientes se suma una tercera denuncia por un hecho que data de 2016. Esa investigación, no registró avances.
Fue precisamente la imputación conocida en abril la que llevó la situación de Lucero al centro de la escena por su vínculo con Guadalupe, desaparecida desde el 14 de junio de 2021.
Tras enterarse de aquella acusación, Yamila Cialone y su madre, Silvia Domínguez, se presentaron en la Justicia Federal para reclamar que se revisara qué medidas se habían adoptado respecto del abuelo paterno dentro de la investigación por la desaparición de la niña.
La familia materna cuestionó que los antecedentes vinculados a denuncias por abuso sexual no hubieran sido profundizados como una línea específica. El planteo, aclararon entonces, no implicaba atribuirle responsabilidad por la desaparición, sino determinar si toda esa información había sido suficientemente investigada.
La controversia también tuvo la respuesta de Eric Lucero. El padre de Guadalupe rechazó cualquier vinculación entre las causas por abuso sexual contra su padre y la desaparición de su hija. Su abogado, Héctor Zavala Agüero, sostuvo además que Roque había sido investigado exhaustivamente durante los primeros años del expediente federal y enumeró allanamientos, procedimientos en su vivienda y medidas destinadas a determinar dónde se encontraba el 14 de junio de 2021.
“Cuando tu hija está desaparecida, no se cubre a nadie. No se duda. No se mira para otro lado. Se investiga todo. A todos”, había expresado Cialone al reclamar que se profundizara esa línea.
Este domingo, la situación judicial de Lucero sumó un nuevo capítulo con su detención por el hecho denunciado en 2025. Este lunes se espera que la Fiscalía formule cargos y se conozcan los detalles de la acusación y las medidas que solicitará en su contra.