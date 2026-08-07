Prohibieron productos médicos tras una inspección en una ortopedia en Santa Fe

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió en todo el país una serie de productos médicos detectados durante una inspección realizada en una ortopedia de Santa Fe, entre ellos insumos identificados con la denominación “VIKINGO”.

La medida fue establecida mediante la Disposición 4888/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial. El organismo ordenó prohibiciones de uso, comercialización y distribución, dispuso el retiro del mercado de un producto y resolvió remitir las actuaciones para efectuar la correspondiente denuncia penal.

La investigación se originó a partir de tareas de fiscalización sobre la ortopedia identificada como VIKINGO, donde se detectaron diferentes productos médicos cuya situación fue posteriormente analizada por las áreas especializadas del organismo.

Cuáles son los productos alcanzados

Entre los elementos identificados se encontraban puntas de Shaver de 5,5 milímetros, utilizadas como instrumental en determinados procedimientos médicos, además de un arpón de 3,5 milímetros y otro producto que presentaba dos rótulos diferentes.

A partir de las irregularidades detectadas, ANMAT prohibió el uso, comercialización y distribución de los productos individualizados en el expediente.

La disposición también avanzó más allá de los artículos puntuales encontrados durante el procedimiento: el organismo prohibió todos los lotes y tamaños de productos médicos que declaren la marca o denominación “VIKINGO” hasta que obtengan las autorizaciones sanitarias correspondientes.

Ordenaron retirar un producto del mercado

Entre las medidas adoptadas, ANMAT dispuso además el retiro del mercado de un producto identificado como un arpón de 3,5 milímetros, vinculado a la firma Bioprotece.

El retiro constituye una medida diferente de la prohibición general: implica avanzar sobre unidades del producto que pudieran encontrarse dentro de la cadena de comercialización, conforme a las instrucciones establecidas por la autoridad sanitaria.

Las actuaciones surgieron de una fiscalización y continuaron con consultas y verificaciones destinadas a determinar la legitimidad y procedencia de los productos encontrados.

ANMAT dispuso una denuncia penal

La resolución adquirió además relevancia judicial porque ANMAT ordenó remitir las actuaciones correspondientes para efectuar una denuncia penal a partir de los hechos detectados durante la investigación.

La prohibición de los productos identificados como “VIKINGO” permanecerá vigente hasta que cuenten con las autorizaciones correspondientes, según estableció el organismo nacional.

La medida tiene alcance en todo el territorio argentino. De esta manera, los productos comprendidos por la disposición no podrán ser utilizados, comercializados ni distribuidos mientras se mantengan las restricciones impuestas por ANMAT.