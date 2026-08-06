Zulma Lobato volverá a Buenos Aires tras ser hallada en situación de calle en Paraná y permanecer bajo asistencia de un dispositivo de la Municipalidad. La artista, de 67 años, viajará el lunes y ya tendría garantizado un lugar donde alojarse, según confirmó Jazmín Salinas, conocida en redes sociales como La Cuerpo.

La situación de Lobato tomó estado público luego de que se viralizaran imágenes que la mostraban en condiciones de vulnerabilidad en inmediaciones del hospital San Martín. La difusión del caso generó preocupación y una cadena de solidaridad destinada a localizarla y conseguir un espacio para recibirla en Buenos Aires.

Desde el área de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Paraná confirmaron a Elonce que Lobato recibió asistencia durante la noche. “Ingresó anoche a la Casa de la Mujer, pudo cenar, se higienizó y descansó”, precisaron. Este jueves, además, mantuvo un encuentro con una profesional de Psicología.

Zulma Lobato recibió asistencia en Paraná

La intervención continuará este viernes con controles de rutina destinados a evaluar su estado general y determinar qué acompañamiento requiere. “Hoy, la psicóloga estuvo con ella y mañana estará el equipo de salud con chequeos de rutina”, indicaron desde el municipio a Elonce.

Al momento de ser localizada, Lobato se encontraba frente al hospital San Martín y llevaba consigo bolsas con prendas de vestir y medicamentos. Tras advertirse su situación, se activó la intervención municipal y fue trasladada a un alojamiento transitorio.

La propia artista contó las dificultades que había atravesado durante los días anteriores. “Hace cuatro días que no me bañaba y tenía toda la ropa sucia”, relató tras recibir asistencia. Actualmente permanece resguardada mientras se prepara su regreso a Buenos Aires.

“Conseguimos un techo para ella”

La confirmación del traslado llegó a través de Jazmín Salinas, quien había participado activamente en la búsqueda de una alternativa para la artista. Mediante sus redes sociales anunció que pudieron localizarla y resolver dónde permanecerá una vez que regrese a Buenos Aires.

“¡Atención! Ya dimos con el paradero de Zulma Lobato. El lunes, a primera hora, viaja a Buenos Aires. Ya pudimos ubicarla y conseguimos un techo para ella. ¡Gracias a todos por la ayuda!”, comunicó Salinas en Instagram.

De esta manera, el regreso está previsto para el próximo lunes. Hasta entonces, Lobato continuará alojada y acompañada por profesionales en Paraná, mientras se realizan los controles correspondientes y se coordinan los detalles para el viaje.

De la televisión a una situación de vulnerabilidad

Zulma Lobato alcanzó notoriedad pública por sus apariciones televisivas, principalmente a partir de su participación en el programa conducido por Anabela Ascar en Crónica TV. Posteriormente fue invitada a numerosos ciclos y se convirtió en un personaje reconocido del espectáculo argentino.

Con el paso de los años, atravesó diferentes dificultades económicas y personales que tuvieron repercusión pública. Su aparición en Paraná volvió a generar preocupación entre quienes conocieron su trayectoria televisiva y provocó numerosos mensajes de apoyo en redes sociales.

Ahora, tras la intervención de las áreas municipales y las gestiones realizadas para conseguirle alojamiento, la prioridad estará puesta en garantizar su traslado y continuidad de la asistencia en Buenos Aires.