Un hombre sustrajo una bebida alcohólica de un drugstore de Diamante mientras simulaba realizar una compra. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del establecimiento y el hecho fue denunciado ante la Policía.
Un hombre hurtó una bebida alcohólica de un drugstore ubicado en la intersección de calles Tratado del Pilar y Moreno, en la ciudad de Diamante. El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio y fue denunciado ante las autoridades policiales.
De acuerdo con las imágenes aportadas por una empleada del establecimiento, el individuo ingresó al negocio mientras la trabajadora atendía a otro cliente. En un primer momento, solicitó un producto y lo entregó para que fuera cobrado.
Posteriormente, aprovechó que la empleada estaba ocupada para tomar un envase de bebida alcohólica, ocultarlo entre sus prendas y retirarse del local sin abonarlo.
Preocupación entre los comerciantes
Tras advertir lo sucedido, se realizó la correspondiente denuncia policial. Las imágenes del sistema de videovigilancia quedaron como un elemento de interés para la investigación y podrían contribuir a identificar al responsable del hurto.
El episodio generó preocupación entre comerciantes de la zona, quienes señalaron que situaciones similares se registraron en otras oportunidades y afectan a quienes trabajan diariamente en los establecimientos.
Asimismo, comerciantes que atravesaron circunstancias semejantes reclamaron respuestas ante estos hechos y solicitaron que las actuaciones judiciales permitan establecer responsabilidades.