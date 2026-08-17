Fin de semana largo: viajaron más de un millón de turistas, pero gastaron menos y acortaron sus estadías

Más de un millón de turistas viajaron durante el fin de semana largo y generaron un impacto económico de $245.907 millones. Según CAME, hubo más viajeros que en 2023, pero las estadías fueron más cortas y el gasto cayó en términos reales. Entre Ríos tuvo picos del 86%.
Más de un millón de turistas viajaron durante el fin de semana largo por distintos destinos de Argentina y generaron un impacto económico directo de 245.907 millones de pesos, según el relevamiento difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
En total se movilizaron 1.074.171 personas, con un gasto promedio diario de $114.464 por visitante. Sin embargo, pese al importante flujo turístico, los indicadores de consumo mostraron una contracción al compararlos en términos reales con 2023, última oportunidad en la que el feriado del 17 de agosto conformó un fin de semana largo.
El gasto total resultó un 6,3% inferior al de aquel período, descontado el efecto de la inflación. Además, la duración promedio de los viajes se redujo un 13%: pasó de 2,3 días en 2023 a dos jornadas durante este fin de semana.
Más turistas, pero viajes más cortos
El gasto promedio diario por visitante también presentó un retroceso. Los $114.464 desembolsados por jornada representaron una caída real del 13,2% frente a 2023, de acuerdo con los cálculos de CAME.
La entidad caracterizó el comportamiento turístico por los “viajes cortos, decisiones de último momento y un consumo más selectivo”. Las reservas habían comenzado con niveles moderados, aunque posteriormente aumentaron sobre la fecha.
El turismo de cercanía y los excursionistas tuvieron un papel importante en esa recuperación. En ese contexto, CAME resumió el desempeño del feriado señalando que “viajó más gente, pero permaneció menos tiempo y gastó menos en términos reales”.
Entre Ríos tuvo picos de ocupación del 86%
El comportamiento fue dispar entre los diferentes destinos argentinos. En Entre Ríos, Villa Elisa alcanzó niveles de ocupación del 86%, impulsada principalmente por el turismo termal y las escapadas de cercanía.
A nivel nacional, Bariloche y el conglomerado Santiago del Estero-La Banda estuvieron entre los puntos con mejores resultados, al alcanzar el 100% de ocupación. En la ciudad rionegrina, la temporada de nieve y la Fiesta Nacional de la Nieve impulsaron la llegada de visitantes.
En el otro extremo, destinos tradicionales de la Costa Atlántica bonaerense registraron una demanda menor. Mar del Plata y Pinamar presentaron niveles de ocupación de entre 45% y 47%, mientras que Tandil alcanzó aproximadamente el 90%.
Eventos y nieve impulsaron las reservas
La Ciudad de Buenos Aires recibió más de 100.000 visitantes y registró una ocupación hotelera del 66%, favorecida por la realización de eventos masivos. Córdoba, por su parte, mostró niveles de entre el 58% y el 66%, con mejor desempeño en el Valle de Calamuchita.
En el norte, Jujuy alcanzó una ocupación del 83%, impulsada por actividades culturales y el Mes de la Pachamama. Formosa llegó al 80%, mientras que en Tucumán sobresalieron El Cadillal, con 90%, y Yerba Buena, con 79%.
Los destinos de nieve también tuvieron una demanda importante. Caviahue, en Neuquén, llegó al 90%, mientras Ushuaia alcanzó el 81%. Según el relevamiento, las localidades que combinaron eventos culturales, deportivos o propuestas de nieve consiguieron los mejores resultados.
El balance turístico de 2026
Con el descanso por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, Argentina acumuló siete fines de semana largos durante 2026.
En esos períodos viajaron 11.448.694 turistas, con una permanencia promedio de 2,4 días. El gasto diario promedio se ubicó en $110.300 y el impacto económico acumulado alcanzó los 3,08 billones de pesos.
El fin de semana largo de agosto representó el 9,3% del total de viajeros movilizados durante estos descansos en lo que va del año. El balance mostró así un elevado movimiento de personas, aunque acompañado por estadías más breves y un consumo real inferior al registrado tres años atrás.