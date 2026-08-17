Entre Ríos financiará a jóvenes productores ovinos y caprinos con créditos a tasa cero

Entre Ríos otorgará créditos de hasta $3 millones a tasa cero para jóvenes productores ovinos y caprinos. La convocatoria estará abierta del 18 al 31 de agosto y permitirá financiar equipamiento, infraestructura, tecnología, mejora genética y agregado de valor.
Entre Ríos financiará proyectos de jóvenes productores con créditos de hasta tres millones de pesos a tasa cero, mediante una nueva convocatoria destinada a emprendimientos vinculados con la producción ovina y caprina. La preinscripción comenzará este martes 18 de agosto y permanecerá abierta hasta el 31.
La iniciativa será gestionada por el Ministerio de Desarrollo Económico y estará dirigida a personas de entre 18 y 40 años y empresas con hasta siete años de antigüedad y una vigencia mínima de seis meses.
Los proyectos seleccionados podrán acceder a hasta tres millones de pesos, con una tasa de interés del 0%, un plazo de devolución de 24 meses y seis meses de gracia.
Qué proyectos podrán recibir financiamiento
La convocatoria comprende emprendimientos relacionados con cría, reproducción, recría, engorde y comercialización de ovinos y caprinos. También contempla la producción de carne, leche, lana, fibras, cueros y otros subproductos derivados de ambas especies.
Además, podrán presentarse proyectos destinados a incorporar valor agregado, entre ellos elaboración de quesos y derivados lácteos, productos cárnicos y acondicionamiento o procesamiento de lana y fibras.
El objetivo oficial es acompañar emprendimientos que ya se encuentren funcionando y necesiten financiamiento para ampliar su capacidad productiva, incorporar tecnología, mejorar procesos o avanzar hacia productos de mayor valor.
Qué se podrá comprar con los créditos
Entre las inversiones habilitadas se encuentra la adquisición de maquinaria, equipamiento, herramientas e infraestructura productiva, además de tecnología aplicada directamente a los procesos de producción.
Los fondos también podrán utilizarse para iniciativas de transformación y agregado de valor, mejoras destinadas al crecimiento de los establecimientos y proyectos relacionados con la mejora genética de la producción.
Desde la Secretaría de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor señalaron que los postulantes deberán contar con constancia Renspa e inscripción ante ARCA y ATER. También será necesario disponer del Certificado MiPyME vigente al momento del otorgamiento de los fondos.
Cómo será la selección de los proyectos
El proceso comenzará con la preinscripción entre el 18 y el 31 de agosto. Posteriormente se verificará el cumplimiento de los requisitos y los interesados deberán avanzar con la presentación formal del proyecto.
La siguiente instancia incluirá una evaluación técnica y una entrevista con el equipo evaluador. Finalmente, los proyectos serán ordenados de acuerdo con el puntaje obtenido y seleccionados según el orden de mérito y la disponibilidad presupuestaria.
Desde el Gobierno aclararon que completar la preinscripción no implica la aprobación automática del crédito. La decisión final tendrá en cuenta los requisitos, la calidad y viabilidad de cada iniciativa, la entrevista con el emprendedor y los recursos disponibles.
Dónde realizar la preinscripción
Los jóvenes productores interesados deberán completar la primera etapa mediante el Registro de Emprendedores de la provincia.
Registro de Emprendedores de Entre Ríos.
La convocatoria permanecerá disponible hasta el 31 de agosto y apunta a fortalecer emprendimientos ovinos y caprinos que ya se encuentren en funcionamiento mediante financiamiento sin intereses.
Los interesados deberán realizar la preinscripción a través del Registro de Emprendedores: https://www.entrerios.gov.ar/desarrolloemprendedor/frontend/registro.php