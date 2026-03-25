Nadadora entrerriana representará a Argentina en los FISU Games 2026

REDACCIÓN ELONCE
La joven nadadora de Paraná, María Grazia Ferrante, fue seleccionada por la FEDUA para representar a Argentina en los FISU Games 2026 en Perú, pero necesita apoyo para autofinanciar su viaje.
La entrerriana María Grazia Ferrante es una joven nadadora de la ciudad de Paraná que actualmente reside en Esperanza, Santa Fe, para continuar sus estudios de veterinaria. Mientras cursa la carrera, María sigue entrenando natación todos los días de lunes a sábados, cumpliendo con una exigente rutina de dos horas como mínimo por sesión. La Federación de Deporte Universitario (FEDUA) la designó para representar a Argentina en los FISU América 2026, un torneo internacional que se realizará a fines de julio en Perú.
“Sigo entrenando todos los días y me pone muy contenta hacer este trabajo comunitario, además de estudiar y poder seguir con el deporte”, afirmó María a Elonce. Sin embargo, para poder participar de este importante evento, la nadadora deberá autofinanciarse, ya que la organización no cubre los gastos de los seleccionados.
“Me piden un monto total de $2.800 dólares, la primera cuota de $1.000 dólares vence el 31 de marzo, y estoy haciendo una colecta para poder llegar al total”, explicó Grazia Ferrante. Entre las iniciativas de recaudación, destaca la venta de productos de su emprendimiento familiar, “La Chipa Paraná”, donde ofrecen chipá, prepizas y empanadas congeladas, además de donaciones directas a través de su cuenta de Instagram @maria.fisu.
Preparación para el FISU y estilo de competición
María competirá en las pruebas de 200, 400, 800 y 1500 metros libre, enfocándose en el estilo crol. “Los potentes serían los velocistas. Yo soy más técnica porque mis pruebas son largas y tengo que luchar con mi cabeza, además de competir contra otras nadadoras”, comentó. Actualmente se encuentra ranqueada primera en las pruebas nacionales que realizó para la Selección Argentina.
La joven combinó su carrera deportiva con estudios universitarios, asistiendo a doble turno de entrenamiento y cursando de tarde en la facultad. “Cuando no estoy cursando entreno doble turno, y ahora que estudio de tarde entreno tres días a la mañana y tres a la tarde con el equipo de Esperanza”, detalló.
María comenzó a nadar desde los cinco años y pasó por distintos clubes, incluyendo Paraná Rowing Club, Asociación de Litoral de Natación, Club Atlético Estudiantes y actualmente Regata Santa Fe. “Gracias a la guía de mis entrenadores y mucho esfuerzo pude llegar a ser campeona nacional en dos oportunidades en crol”, dijo con orgullo.
Cómo colaborar con la representante argentina
Para ayudarla a cumplir su sueño, se puede colaborar a través de su cuenta de Instagram @maria.fisu o adquiriendo productos del emprendimiento familiar. Cada aporte permitirá que la nadadora pueda viajar a Perú a representar a Argentina en los FISU Games 2026, consolidando su doble carrera de estudios y deporte de alto rendimiento.
“Estoy muy contenta y motivada, y espero que con la ayuda de todos podamos llegar a la meta y que pueda competir representando al país”, concluyó María.