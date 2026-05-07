Defensoría advirtió por estafas durante el Hot Sale y anticipó relevamiento de personas en situación de calle

Con la proximidad del Hot Sale, uno de los eventos de ventas online más importantes del país, crecieron las advertencias por posibles estafas virtuales y fraudes vinculados a promociones falsas. Desde la Defensoría del Pueblo de Paraná señalaron que durante este tipo de jornadas suelen multiplicarse las maniobras delictivas relacionadas con compras por internet y robo de datos personales.

El defensor del Pueblo de Paraná, Lisandro Amavet, explicó que las ventas virtuales generan un escenario propicio para distintos tipos de engaños y remarcó la importancia de tomar precauciones antes de concretar una operación online.

“Esta modalidad de venta virtual siempre dispara distintas consecuencias negativas. Lo que generalmente recomendamos es tratar de ingresar únicamente en las páginas oficiales y no dejarse llevar por ofertas exageradas o promociones que resulten poco creíbles”, sostuvo.

Recomendaciones para evitar fraudes

Amavet advirtió además sobre el crecimiento de maniobras realizadas a través de llamados telefónicos, mensajes o enlaces falsos que simulan pertenecer a bancos o comercios reconocidos.

“Cuando se reciben llamadas de bancos o comercios ofreciendo promociones, recomendamos no ingresar en esas comunicaciones y, por supuesto, no brindar datos de tarjetas de crédito, homebanking ni participar de videollamadas donde puedan captar datos biométricos”, explicó.

El defensor señaló que muchas estafas se apoyan en generar urgencia para que las víctimas actúen rápidamente y sin analizar la situación. “Una modalidad frecuente es tratar de apurar a la persona para que tome decisiones inmediatas. Por eso recomendamos hablarlo con un familiar, tomarse un tiempo y verificar siempre si la oferta realmente existe”, indicó.

También remarcó que muchas veces los enlaces fraudulentos aparecen entre los primeros resultados de búsqueda en internet y simulan ser páginas oficiales. “En Google pueden encontrarse ofertas que no son oficiales. Muchas veces hacen ingresar a una página falsa que imita a un comercio real”, afirmó.

Denuncias y defensa del consumidor

Amavet reconoció que el crecimiento del comercio electrónico volvió más compleja la prevención de delitos informáticos, aunque destacó que denunciar este tipo de hechos resulta fundamental para avanzar en las investigaciones.

“Cada vez más personas compran por internet y eso ya es parte de la vida cotidiana. Pero si se produce una estafa, es importante denunciarla porque son herramientas que necesita la Justicia y la Policía para perseguir estos delitos”, expresó.

Además, recordó que cuando el inconveniente involucra a un comercio real —por ejemplo, si no entrega un producto o incumple una compra— existen mecanismos legales de protección al consumidor.

“Hay una ley nacional de defensa del consumidor que protege ampliamente a los usuarios. Si una persona no recibe el producto, lo recibe defectuoso o en mal estado, puede reclamar la devolución del dinero”, señaló.

El titular de la Defensoría también se refirió a las reiteradas llamadas comerciales y al hostigamiento telefónico que denuncian muchos usuarios. “Las ventas de seguros, bancos o empresas de telefonía suelen generar situaciones incómodas por la insistencia constante. Eso también puede denunciarse en Defensa del Consumidor”, explicó.

Situación social y trabajo con personas en situación de calle

Durante la entrevista con Elonce, Amavet también se refirió al trabajo que desarrolla la Defensoría junto a organizaciones sociales y vecinales de Paraná en relación con las personas en situación de calle.

El funcionario explicó que actualmente se articula una mesa de trabajo integrada por organizaciones intermedias, áreas municipales y distintas instituciones sociales, especialmente ante la llegada del invierno.

“Estamos trabajando sobre todo ahora que se viene la época del frío y se van a necesitar más herramientas para afrontar esta situación”, indicó.

Amavet describió además un escenario social complejo, marcado por la caída de ingresos y la reducción de políticas de asistencia. “La situación social está muy complicada. Se siente la disminución de las políticas sociales, la caída de los salarios y el deterioro del tejido social”, afirmó.

Finalmente, adelantó que próximamente buscarán avanzar en un relevamiento interdisciplinario de personas en situación de calle en Paraná, iniciativa impulsada junto a organizaciones sociales, universidades y organismos públicos.