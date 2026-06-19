Pensar Paraná: la historia de la Escuela Normal fue protagonista de una nueva jornada de reflexión ciudadana

REDACCIÓN ELONCE
Pensar Paraná continuó este viernes con una nueva propuesta destinada a conocer y reflexionar sobre la historia de la capital entrerriana. En esta oportunidad, la actividad tuvo lugar en la Escuela Normal.
La iniciativa Pensar Paraná sumó este viernes un nuevo capítulo en el marco de las actividades organizadas por el municipio con vistas al bicentenario de la ciudad. La jornada se desarrolló en la Escuela Normal y convocó a vecinos, estudiantes e interesados en la historia local para profundizar sobre el legado educativo y cultural de una de las instituciones más emblemáticas de la capital entrerriana.
La propuesta combinó recorridos guiados por el edificio histórico y una charla abierta destinada a reflexionar sobre la importancia de la Escuela Normal en la construcción de la identidad paranaense y en la consolidación del sistema educativo nacional.
Durante la actividad, la directora de Museo y Patrimonio Histórico Municipal, Gisela Bahler, destacó el valor histórico de la institución y su influencia más allá de los límites de la provincia.
Un edificio clave en la historia educativa del país
“En estas paredes es donde se funda la educación argentina, donde Sarmiento –una de sus facetas- ha sido tan visionario de poder pensar traer estas maestras bostonianas que eran las que capacitaban a otras para poder fundar el sistema educativo nacional”, expresó Bahler al referirse al legado de la Escuela Normal.
La funcionaria remarcó que el ciclo Pensar Paraná busca generar espacios de encuentro para analizar distintos momentos que marcaron el crecimiento y la transformación de la ciudad a lo largo de más de dos siglos.
“Lo que podemos pensar en el ciclo, por ejemplo, con muchos encuentros porque tiene que ver con el desarrollo de mucho más de 200 años que tiene Paraná. Por eso el primer encuentro fue acerca de la vida portuaria. No solamente Puerto Viejo, sino de nuestras barrancas que nos están hablando de una ocupación territorial de más de 200 años”, exclamó.
La propuesta forma parte de una agenda cultural y patrimonial que se extenderá durante todo el año, con el objetivo de acercar la historia local a la comunidad y promover la participación ciudadana en la construcción de una mirada colectiva sobre el pasado y el futuro de Paraná.
Camino al bicentenario de la ciudad
Bahler recordó que el próximo 26 de agosto se cumplirán 200 años de la elevación de Paraná al rango de ciudad, una fecha que tendrá un significado especial para los habitantes de la capital provincial.
“El 26 de agosto se cumplen los 200 años de la elevación a ciudad. Paraná no tuvo fundación y entonces hay distintos hitos en la historia de Paraná que nos hacen festejar. Una decisión de Rosario Romero es que no solamente quede en el día, sino que juntos con vecinos y vecinas reflexionamos acerca de la Paraná que queremos”, subrayó.
En ese sentido, explicó que las actividades previstas buscan trascender la conmemoración formal para transformarse en espacios de debate y participación sobre el presente y el futuro de la ciudad.
Además, destacó la incorporación de recorridos guiados como parte de la propuesta cultural. “En este caso, hemos querido incorporar los recorridos. En este caso, se da un recorrido a las 17 horas y luego una charla y disertación. A lo largo del año, vamos a seguir distintas temáticas”, indicó.
Los próximos encuentros del ciclo
La directora adelantó que las futuras jornadas abordarán diferentes aspectos de la historia y la identidad paranaense, incorporando temáticas vinculadas a instituciones, acontecimientos y protagonistas que marcaron el desarrollo de la ciudad.
Entre los próximos temas se encuentra el análisis de los 200 años del periodismo local, una actividad que buscará poner en valor el papel de los medios de comunicación en la construcción de la sociedad paranaense.
“La próxima son los 200 años de periodismo en nuestra ciudad. Paraná es sede de instituciones muy importantes para el periodismo nacional, como LT14, El Diario. Vamos a estar analizando estos 200 años que han formado parte de la sociedad paranaense y su forma de informarse”, concluyó Bahler.