Buscan a una joven correntina que se arrojó al río Paraná tras haber denunciado a su novio

Una joven de 19 años es buscada en Corrientes luego de que su familia reconociera imágenes de una cámara de seguridad incorporadas a la causa que investiga su desaparición. Prefectura Naval Argentina profundizó durante las últimas horas el operativo en el río Paraná, a la altura del puente General Manuel Belgrano.

Se trata de Melanie Aldaz, cuya ausencia fue denunciada el jueves pasado. De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, una mujer habría sido registrada por cámaras en el puente interprovincial, que une Corrientes con Chaco, durante la noche del 25 de junio.

La familia de la joven afirmó que pudo reconocerla en las grabaciones visualizadas en la Fiscalía N°2 de Corrientes. Esas imágenes fueron incorporadas al expediente luego de aportes de integrantes del grupo “Ángeles del Puente”, mientras continúan las tareas para dar con su paradero.

La denuncia por violencia de género quedó incorporada al contexto

Familiares de Melanie sostuvieron que la joven había denunciado a su pareja por violencia de género un día antes de que se reportara su desaparición. Ese antecedente forma parte del contexto que deberá analizar la Justicia, sin que hasta el momento se hayan informado conclusiones oficiales sobre una posible relación entre ambos hechos.

Operativo de búsqueda.

La investigación busca reconstruir las últimas horas de la joven, sus comunicaciones previas y las circunstancias en las que llegó a la zona del puente. También se relevaron registros de videovigilancia y testimonios de personas que podrían aportar información para esclarecer el caso.

El operativo se concentra en aguas del río Paraná y cuenta con intervención de Prefectura Naval, además de apoyo de fuerzas de seguridad de la región. Las tareas se mantienen activas mientras la causa continúa bajo la órbita de la Fiscalía de Corrientes.

Canales de ayuda y asistencia

La situación de esta joven vuelve a poner en primer plano la importancia de pedir ayuda ante situaciones de violencia o crisis emocional. La Línea 144 brinda atención, contención y asesoramiento gratuito las 24 horas para personas en situación de violencia de género.

Ante una crisis emocional o riesgo inminente, la Línea 135 ofrece asistencia, mientras que el 911 puede utilizarse para solicitar intervención urgente. La prevención requiere redes de apoyo, escucha y acceso temprano a los dispositivos de salud y protección disponibles.