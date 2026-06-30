 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Operativo de búsqueda

Buscan a una joven correntina que se arrojó al río Paraná tras haber denunciado a su novio

Melanie Aldaz, de 19 años, está desaparecida desde el jueves pasado. Su familia reconoció imágenes incorporadas a la causa y Prefectura Naval profundizó el rastrillaje en el río, mientras la Fiscalía investiga las circunstancias del caso.

30 de Junio de 2026
Melanie Aldaz.
Melanie Aldaz.

Melanie Aldaz, de 19 años, está desaparecida desde el jueves pasado. Su familia reconoció imágenes incorporadas a la causa y Prefectura Naval profundizó el rastrillaje en el río, mientras la Fiscalía investiga las circunstancias del caso.

Una joven de 19 años es buscada en Corrientes luego de que su familia reconociera imágenes de una cámara de seguridad incorporadas a la causa que investiga su desaparición. Prefectura Naval Argentina profundizó durante las últimas horas el operativo en el río Paraná, a la altura del puente General Manuel Belgrano.

 

Se trata de Melanie Aldaz, cuya ausencia fue denunciada el jueves pasado. De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, una mujer habría sido registrada por cámaras en el puente interprovincial, que une Corrientes con Chaco, durante la noche del 25 de junio.

 

 

La familia de la joven afirmó que pudo reconocerla en las grabaciones visualizadas en la Fiscalía N°2 de Corrientes. Esas imágenes fueron incorporadas al expediente luego de aportes de integrantes del grupo “Ángeles del Puente”, mientras continúan las tareas para dar con su paradero.

 

La denuncia por violencia de género quedó incorporada al contexto

 

Familiares de Melanie sostuvieron que la joven había denunciado a su pareja por violencia de género un día antes de que se reportara su desaparición. Ese antecedente forma parte del contexto que deberá analizar la Justicia, sin que hasta el momento se hayan informado conclusiones oficiales sobre una posible relación entre ambos hechos.

 

Operativo de b&uacute;squeda.
Operativo de búsqueda.

 

La investigación busca reconstruir las últimas horas de la joven, sus comunicaciones previas y las circunstancias en las que llegó a la zona del puente. También se relevaron registros de videovigilancia y testimonios de personas que podrían aportar información para esclarecer el caso.

 

El operativo se concentra en aguas del río Paraná y cuenta con intervención de Prefectura Naval, además de apoyo de fuerzas de seguridad de la región. Las tareas se mantienen activas mientras la causa continúa bajo la órbita de la Fiscalía de Corrientes.

 

Canales de ayuda y asistencia

 

La situación de esta joven vuelve a poner en primer plano la importancia de pedir ayuda ante situaciones de violencia o crisis emocional. La Línea 144 brinda atención, contención y asesoramiento gratuito las 24 horas para personas en situación de violencia de género.

 

 

Ante una crisis emocional o riesgo inminente, la Línea 135 ofrece asistencia, mientras que el 911 puede utilizarse para solicitar intervención urgente. La prevención requiere redes de apoyo, escucha y acceso temprano a los dispositivos de salud y protección disponibles.

Temas:

búsqueda joven Corrientes río Paraná
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso