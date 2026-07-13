Los trámites de ANSES que se pueden resolver por internet sin atención presencial

La plataforma Mi ANSES permite que jubilados, pensionados, trabajadores y familias realicen diferentes trámites desde una computadora o un teléfono celular, sin necesidad de trasladarse hasta una oficina. El sistema concentra consultas, solicitudes y presentaciones vinculadas con asignaciones, prestaciones y medios de cobro.

Para ingresar es necesario contar con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Esta contraseña personal permite verificar la identidad del usuario y acceder tanto a Mi ANSES como al servicio de Atención Virtual, donde se encuentran disponibles las distintas opciones digitales.

La clave puede generarse directamente desde la plataforma mediante la opción “Creá tu Clave”. Quienes ya la hayan utilizado, pero no la recuerden, pueden seleccionar “Olvidé mi Clave” y seguir las indicaciones para recuperarla.

Cómo crear la Clave de la Seguridad Social

Durante el procedimiento, el sistema solicitará el CUIL, el número de trámite que figura en el Documento Nacional de Identidad y las respuestas a una serie de preguntas de seguridad. Una vez verificada la información, el usuario deberá establecer una contraseña y aceptar las condiciones correspondientes.

Si la validación no puede completarse después de tres intentos, será necesario concurrir a una oficina de ANSES sin turno para generar la clave. Tras habilitarla, la persona podrá ingresar desde cualquier dispositivo conectado a internet.

Además de realizar trámites, la plataforma permite revisar datos personales, comprobar vínculos familiares y consultar información sobre cobros. En caso de que una gestión requiera atención presencial, desde el mismo sistema puede solicitarse un turno.

Los 13 trámites disponibles en Mi ANSES

Entre las principales opciones aparece la consulta del recibo de haberes, destinada a jubilados y pensionados que necesitan revisar el detalle de sus pagos. También pueden iniciarse solicitudes por Prenatal, Maternidad, Maternidad Down, Matrimonio, Nacimiento y Adopción.

La plataforma permite pedir la autorización para cobrar la Asignación por Hijo con Discapacidad y presentar el certificado escolar. También brinda la posibilidad de elegir el medio de cobro de asignaciones y programas o modificar el correspondiente a jubilaciones y pensiones.

Los trabajadores pueden tramitar la Prestación por Desempleo, tanto en el régimen general de relación de dependencia como en el sector de la construcción. A su vez, se encuentra disponible la opción para gestionar el cambio de obra social.

Prestaciones y documentación que pueden gestionarse

Otra de las solicitudes habilitadas es la Pensión No Contributiva por Invalidez. Para completar cada trámite, el usuario deberá seguir las instrucciones del sistema y adjuntar la documentación solicitada, cuando corresponda.

De esta manera, las 13 gestiones disponibles comprenden el recibo de haberes; las asignaciones por Prenatal, Maternidad o Maternidad Down, Matrimonio, Nacimiento o Adopción; la autorización por Hijo con Discapacidad; las dos prestaciones por desempleo; el cambio de obra social; la elección o modificación del medio de cobro; la Pensión No Contributiva por Invalidez y el certificado escolar.

Mi ANSES también permite efectuar otras consultas relacionadas con la situación personal y previsional. Si el procedimiento elegido no puede resolverse completamente de forma virtual, el organismo mantiene habilitada la solicitud de turnos para recibir atención en sus oficinas.