El orgullo de Lisandro Martínez antes de la final: “No hay palabras para describir este grupo”

En la noche previa a la final del Mundial 2026 ante España, Lisandro Martínez compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales y destacó el vínculo humano que existe dentro del plantel de la Selección Argentina.

El defensor entrerriano se sumó así a otros integrantes del equipo que eligieron expresarse antes del partido decisivo de este domingo. En su publicación, puso el foco en la unión del grupo y en el esfuerzo colectivo realizado durante toda la competencia.

“Un excelente grupo, un lado humano que no hay palabras para describir”, comenzó el mensaje de Lisandro Martínez, quien remarcó el compromiso de todos los integrantes de la delegación.

“Todos tirando siempre para adelante”

En otro tramo de la publicación, el futbolista destacó la actitud con la que el plantel afrontó cada instancia del torneo y el apoyo permanente entre compañeros.

“Todos, pero todos, tirando siempre para adelante, en cada detalle, dejando la vida por esta selección”, expresó Lisandro Martínez en la previa del encuentro ante España.

Un excelente grupo, un lado humano que no hay palabras para describir. Todos, pero todos, tirando siempre para adelante, en cada detalle, dejando la vida por esta selección. Mañana, todos juntos, como lo hemos hecho desde el día 1. Un privilegiado por formar parte de este… pic.twitter.com/eCY9STcnhU — Lisandro Martinez (@LisandrMartinez) July 19, 2026

El defensor también hizo referencia al camino recorrido desde el inicio del Mundial y dejó en claro que la intención del grupo es mantener la misma unidad hasta el último partido.

El orgullo de formar parte del equipo

“Mañana, todos juntos, como lo hemos hecho desde el día 1”, agregó el futbolista en su publicación, a pocas horas del comienzo de la final

El mensaje de Lisandro Martínez cerró con una frase que rápidamente fue destacada por los hinchas: “Un privilegiado por formar parte de este EQUIPO!!! Vamos, Argentina!!!”.

De esta manera, el entrerriano reflejó el clima interno de la Selección Argentina en la antesala del partido frente a España, con un mensaje centrado en el compañerismo y la fortaleza del grupo.