Policía sufrió una fractura expuesta tras un choque en Concepción del Uruguay

Un siniestro vial en Concepción del Uruguay dejó gravemente lesionado a un funcionario policial que circulaba en una motocicleta oficial y protagonizó una colisión con un automóvil. El efectivo sufrió una fractura expuesta en la pierna derecha y deberá ser intervenido quirúrgicamente.

El accidente ocurrió alrededor de las 12:40 de este miércoles 23 de septiembre, en la intersección de calles Dr. Panizza y La Rural. Las circunstancias que desencadenaron el impacto son materia de investigación.

Según la información policial, en el hecho estuvieron involucrados un Renault Sandero, conducido por un hombre de 29 años, y una motocicleta policial Honda XR, en la que se desplazaba el efectivo.

El policía sufrió una fractura expuesta

Como consecuencia del impacto, el funcionario policial resultó lesionado y debió ser asistido en el lugar. Posteriormente, una ambulancia lo trasladó de urgencia al hospital de Concepción del Uruguay para realizarle los estudios correspondientes.

Tras ser examinado por el médico policial de turno, se constató que presentaba lesiones de carácter grave debido a una fractura expuesta en la pierna derecha. Ante el diagnóstico, los profesionales determinaron que deberá ser sometido a una intervención quirúrgica.

Pese a la gravedad de la lesión, se informó que el efectivo permanece estable y fuera de peligro. En tanto, en el lugar del siniestro se llevaron adelante las actuaciones correspondientes para establecer la mecánica de la colisión.

Investigan las circunstancias del choque

Las diligencias se realizaron con conocimiento de la fiscal auxiliar Lara Plescia, mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el choque entre ambos vehículos.