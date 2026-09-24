Un auto cayó junto a una alcantarilla tras ser embestido por un camión en Strobel

Un accidente de tránsito en Strobel involucró a un camión y un automóvil y provocó que uno de los vehículos terminara junto a una alcantarilla ubicada al costado de la avenida La Florida. El conductor del rodado menor debió ser trasladado al hospital para recibir atención médica.

De acuerdo con lo informado por la Jefatura Departamental Diamante, uno de los rodados era un camión Iveco conducido por un hombre de 47 años, mientras que el segundo era un Volkswagen Suran al mando de un hombre de 56 años. Ambos circulaban en sentido norte-sur por avenida La Florida.

Cómo ocurrió el accidente en Strobel

Siempre de acuerdo con la reconstrucción preliminar informada por la fuerza, al llegar a la intersección con Etchevere, el conductor del Volkswagen Suran comenzó una maniobra para ingresar hacia la ciudad en dirección oeste.

En esas circunstancias, por motivos que forman parte de las actuaciones, el camión impactó contra la parte trasera del automóvil. Como consecuencia del choque, el conductor de la Suran perdió el control del vehículo y salió de la calzada.

El automóvil terminó sobre uno de los laterales de la alcantarilla ubicada en la banquina. El camión, en tanto, también se desplazó hacia la banquina, aunque su conductor logró detener la marcha sin perder el control de la unidad.

El conductor fue trasladado al hospital

Tras el siniestro, intervino en el lugar personal de la Comisaría Strobel, Bomberos Voluntarios de Diamante y personal de Salud, que asistieron al conductor del Volkswagen y dispusieron su traslado al nosocomio local para una evaluación médica.

Posteriormente, el médico policial informó que las lesiones sufridas por el hombre de 56 años no serían de consideración. No se reportaron lesiones en el conductor del camión.

El hecho fue comunicado al Ministerio Público Fiscal, que dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes. En el lugar también trabajó personal de Policía Científica de la Departamental Diamante para realizar las pericias destinadas a establecer las circunstancias precisas del accidente.