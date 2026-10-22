Estudiantes busca la final de la Libertadores ante Flamengo: horario, TV y posibles formaciones

Estudiantes de La Plata buscará este jueves el pase a la final de la Copa Libertadores cuando visite a Flamengo desde las 21.30 en el Maracaná. Después del empate 0-0 en La Plata, el equipo de Alexander Medina necesita imponerse en Río de Janeiro para avanzar directamente a la definición.

La igualdad de la ida dejó abierta la semifinal. En aquel encuentro, el Pincha logró limitar el ataque del conjunto brasileño, que no remató al arco de Fernando Muslera, y generó oportunidades que no pudo convertir.

El ganador de la serie enfrentará a Palmeiras, que eliminó por penales a Fluminense. La final del certamen está prevista en el estadio Centenario de Montevideo.

Los regresos que amplían las opciones de Medina

Para la revancha, Estudiantes recupera a Leandro González Pírez y Tomás Palacios, quienes no pudieron disputar el primer encuentro por suspensión. Ambos aparecen entre las alternativas para integrar la defensa desde el inicio.

Medina también podrá contar con Marcos Rojo, habilitado para participar del certamen continental después de haber quedado afuera del cruce de ida. El defensor disputa un lugar con González Pírez en la probable formación.

“Faltan noventa y tantos minutos para soñar. Vamos en busca de ello. Creemos mucho en nuestro potencial, en nuestro equipo”, expresó el entrenador. Además, sostuvo: “Nadie nos regaló nada, llegamos acá por mérito propio. Vamos a defender ese derecho de llegar a la final de la Libertadores”.

Cómo llegan y qué dudas tiene Flamengo

El presente de Estudiantes combina la posibilidad de alcanzar la final continental con una racha irregular: ganó uno de sus últimos siete partidos entre todas las competencias. En el torneo local ocupa el décimo puesto de la Zona A y, por el momento, está fuera de los lugares de clasificación a los playoffs.

Flamengo, vigente campeón de la Libertadores, llega con dos victorias consecutivas en el Brasileirão. Derrotó 1-0 a Fluminense y 3-0 a Bahía, resultados que lo mantienen como líder con 67 puntos.

Leonardo Jardim espera por la evolución de Giorgian de Arrascaeta, quien se recupera de una operación por una fractura en la muñeca izquierda. El entrenador también mencionó evaluaciones pendientes sobre Ayrton Lucas y Saúl Ñíguez, mientras que confirmó que Danilo está descartado.

Las posibles formaciones y dónde ver el partido

La probable formación de Estudiantes es con Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez o Marcos Rojo, Tomás Palacios; Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Baltasar Rodríguez; Tiago Palacios o Joaquín Correa, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos.

Flamengo podría salir con Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Saúl Ñíguez; Gonzalo Plata, Jorge Carrascal, Samuel Lino y Pedro. La alineación quedará sujeta a las decisiones de Jardim y a la disponibilidad de los jugadores que llegan con molestias.

El encuentro comenzará a las 21.30 y será transmitido en vivo por Fox Sports. El uruguayo Gustavo Tejera será el árbitro principal, mientras que su compatriota Antonio García estará a cargo del VAR.