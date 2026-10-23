Estudiantes y Palmeiras jugarán la final de la Copa Libertadores en un estadio histórico

La final de la Copa Libertadores 2026 entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras se disputará en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. El histórico escenario, con capacidad para más de 60.000 espectadores, fue elegido por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para albergar el partido que definirá al nuevo campeón de América.

El conjunto argentino consiguió su clasificación tras eliminar a Flamengo en el estadio Maracaná, mediante una definición por penales en la que Fernando Muslera fue determinante al contener tres remates. De esta manera, el Pincha avanzó a una nueva final continental y buscará conquistar su quinta Copa Libertadores.

Por su parte, Palmeiras obtuvo su boleto a la definición después de superar a Fluminense en otra serie que se resolvió desde los doce pasos. El equipo dirigido por Abel Ferreira se impuso por 5 a 3 en los penales, con una destacada actuación del arquero Carlos Miguel.

Cuándo se jugará la final y qué se sabe del horario

La Conmebol estableció oficialmente que Estudiantes y Palmeiras disputarán la final el sábado 28 de noviembre de 2026, en el Estadio Centenario de Montevideo. El horario todavía no fue anunciado.

Como antecedente, la final de la edición anterior comenzó a las 18 de Argentina, cuando Lima fue sede del encuentro. Sin embargo, ese horario no implica que se repita para la definición de 2026.

La organización también deberá establecer los detalles correspondientes a la distribución de entradas. Se espera una importante presencia de hinchas argentinos y brasileños, aunque todavía no se confirmó oficialmente cómo se repartirán las localidades disponibles.

El Estadio Centenario, un escenario histórico del fútbol mundial

El Estadio Centenario de Montevideo es uno de los recintos más emblemáticos del fútbol internacional. Fue inaugurado en 1930 y albergó la primera final de una Copa del Mundo, cuando Uruguay derrotó a Argentina por 4 a 2 y conquistó su primer título mundial.

A lo largo de su historia, el estadio recibió numerosas competencias internacionales, partidos de la selección uruguaya y encuentros decisivos de los principales clubes sudamericanos.

Además, volverá a tener participación mundialista en 2030, cuando Uruguay forme parte de las sedes que albergarán partidos conmemorativos por el centenario de la primera Copa del Mundo.

Palmeiras ya fue campeón de la Libertadores en el Centenario

El escenario elegido para la final tiene un antecedente especial para Palmeiras. En 2021, el conjunto brasileño conquistó la Copa Libertadores en ese mismo estadio después de derrotar a Flamengo por 2 a 1 en tiempo suplementario.

Aquella definición marcó una nueva consagración internacional para el equipo paulista, que ahora regresará a Montevideo con la posibilidad de repetir el título en el mismo escenario.

Desde 2019, la Copa Libertadores se define mediante una final única en sede previamente designada, formato que reemplazó a las tradicionales series de ida y vuelta.

🤩🏆 ¡PALMEIRAS VS. ESTUDIANTES, la gran Final de la CONMEBOL #Libertadores! 🔜🇺🇾 Jugarán en Montevideo por la #GloriaEterna https://t.co/b1PMjY9DuA — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) October 23, 2026

Cómo llegaron Estudiantes y Palmeiras a la final

Estudiantes protagonizó una de las clasificaciones más destacadas de la edición 2026 al eliminar a Flamengo en el Maracaná. El equipo argentino resistió durante parte del encuentro con un futbolista menos y consiguió llevar la definición a los penales.

En esa instancia, Fernando Muslera fue la gran figura al detener tres ejecuciones y asegurar el pase del Pincha a la final continental.

Palmeiras, en tanto, había conseguido una victoria por 2 a 1 frente a Fluminense en el partido de ida, con participación goleadora del argentino Agustín Giay. Sin embargo, cayó por 1 a 0 en la revancha y debió definir la clasificación por penales, donde se impuso por 5 a 3.

Así, Estudiantes y Palmeiras se enfrentarán por el título de la Copa Libertadores 2026 en un escenario que reúne historia mundialista y antecedentes de consagraciones continentales.