Evangelina Anderson repitió su cábala en bikini y despidió a Messi desde el Monumental

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina reunió este martes a miles de hinchas en el Monumental. Entre quienes asistieron estuvo Evangelina Anderson, que acompañó la jornada con publicaciones en sus redes y un agradecimiento al capitán junto a sus hijos.

Antes del encuentro ante Benín, la modelo había recuperado una cábala que utilizó durante el Mundial 2026: un traje de baño con los colores de la bandera argentina. La imagen compartida en Instagram correspondía a un viaje anterior y no había sido tomada durante la jornada del partido.

Según publicó Infobae, la fotografía era un recuerdo de su estadía en Marbella, desde donde siguió los encuentros del seleccionado durante la Copa del Mundo. Anderson eligió volver a mostrarla en las horas previas a la última presentación de Messi con la camiseta nacional.

La cábala que volvió a compartir

En la historia, Evangelina Anderson aparece frente a un espejo, dentro de una habitación, con una bikini de dos piezas celeste y blanca. El diseño incluye inscripciones doradas en la parte superior y fue el que había utilizado en sus publicaciones mundialistas.

La modelo acompañó la imagen con la versión del Himno Nacional Argentino interpretada por Airbag en vivo en River Plate. La música reforzó la referencia a la Selección en una publicación realizada antes de que comenzara el amistoso.

El gesto retomó una costumbre que había iniciado meses atrás, durante los octavos de final del Mundial. En aquella instancia, cuando Argentina enfrentó a Cabo Verde, compartió fotografías con el mismo traje de baño y lo convirtió en parte de su manera de alentar.

El recuerdo de los partidos desde Marbella

La publicación original incluía una serie de imágenes en la playa, con el atardecer mediterráneo de fondo y los colores argentinos como protagonistas. Evangelina Anderson había acompañado ese posteo con una frase: “En donde sea, siempre alentándote”.

A partir de ese encuentro, mantuvo la cábala durante los siguientes partidos del certamen disputado en Estados Unidos, México y Canadá. El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni llegó hasta la final, aunque no consiguió sumar una nueva estrella.

La historia que recuperó este martes vinculó aquel recuerdo con la despedida del capitán. Sin embargo, esta vez la modelo pudo acompañar a la Selección desde la tribuna, en lugar de seguir el encuentro a la distancia.

Con sus hijos en la despedida de Messi

Después de compartir la imagen de su cábala, Evangelina Anderson fue al Monumental para presenciar el partido ante Benín. La jornada marcó el cierre de más de dos décadas de Messi con la Selección Argentina.

Desde el estadio, también publicó una imagen junto a sus hijos. Ese registro mostró otro momento de la noche y se sumó a la historia que había difundido previamente como recuerdo de su apoyo durante el Mundial.

Para acompañar la publicación familiar, la modelo eligió un mensaje breve: “Gracias Leo”. Así, pasó del recuerdo de su cábala mundialista al agradecimiento desde el Monumental, donde compartió con sus hijos la despedida del capitán.