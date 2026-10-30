“Vuelve el carnaval norteño”: Los Tekis fueron confirmados para el Festival de Diamante

Los Tekis fueron confirmados para el Festival de Diamante 2027. La Municipalidad anunció la incorporación del grupo a través de sus redes sociales, mientras avanza la presentación de la programación artística.

“Bienvenidos Los Tekis a Diamante”, publicó el municipio. El anuncio anticipó el regreso de la banda con una referencia a su propuesta musical: “Vuelve el carnaval norteño a la Reina de las Jineteadas”.

La celebración se desarrollará del 7 al 11 de enero de 2027 en el Campo Martín Fierro. Durante esas cinco noches, la ciudad entrerriana reunirá espectáculos folclóricos y competencias de jineteada.

Los artistas que ya están confirmados

Con este anuncio, Los Tekis se suman a Luciano Pereyra y Soledad Pastorutti, cuyas participaciones ya habían sido confirmadas. Los tres nombres integran el adelanto de la cartelera de la próxima edición.

El mensaje municipal convocó al público a prepararse para la actuación del grupo jujeño. “Prepará el corazón y las ganas de cantar porque se viene una noche inolvidable”, expresaron en la publicación.

La comunicación confirmó la presencia de la banda en el Festival de Diamante, aunque no precisó en cuál de las cinco jornadas subirá al escenario. Tampoco detalló allí la distribución de los otros artistas anunciados.

Cinco noches en el Campo Martín Fierro

El Festival Nacional de Jineteada y Folclore volverá a combinar la programación musical con las actividades criollas. Las competencias de jineteada serán parte central de la propuesta que identifica al encuentro como la Reina de las Jineteadas.

“Del 7 al 11 de enero de 2027, el Campo Martín Fierro se viste de gala”, había adelantado la organización al presentar las fechas. El predio será nuevamente el escenario de la celebración.

En aquella convocatoria también anticiparon “cinco noches inolvidables de coraje, tradición y la música que nos une”. Ahora, la incorporación de Los Tekis amplía los nombres confirmados para el Festival de Diamante 2027.