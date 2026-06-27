Alcanzaron un principio de acuerdo para reactivar una láctea paralizada desde principio de año

REDACCIÓN ELONCE
Un empresario y el gremio Atilra lograron un entendimiento para avanzar con la compra de Sudamericana de Lácteos. El acuerdo prevé mantener los puestos de trabajo, reducir la jornada laboral durante 90 días y reactivar la planta.
La reactivación de Sudamericana de Lácteos dio un paso clave luego de que el empresario Pablo González y la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra) alcanzaran un principio de acuerdo para destrabar la compra de la empresa santafesina, paralizada desde comienzos de año. El entendimiento, que deberá ser firmado la próxima semana, permitiría poner nuevamente en funcionamiento la planta y preservar las fuentes laborales.
El consenso se alcanzó tras una extensa reunión realizada en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, donde ambas partes lograron acercar posiciones luego de varias semanas de negociaciones. El principal punto de discusión giró en torno a la aplicación del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, un mecanismo que permite suspensiones temporarias bajo determinadas condiciones.
La propuesta impulsada por el empresario contemplaba la utilización de esa herramienta para reducir costos durante los primeros meses de funcionamiento, lo que generó reparos por parte del sindicato debido a las implicancias laborales que podría tener para los trabajadores.
Cómo será el acuerdo
El principio de acuerdo establece finalmente que no habrá despidos y que, durante un período de 90 días, los 78 empleados trabajarán con una reducción de entre el 50% y el 75% de la jornada laboral, distribuida en distintos turnos.
"En principio hubo un entendimiento que el martes que viene o la semana próxima estaríamos rubricando el acuerdo. Pero remarco el 'en principio', porque hace un mes atrás también habíamos alcanzado un entendimiento y después se dio vuelta. Esta vez las charlas fueron en el Ministerio", señaló González.
El empresario explicó que el conflicto se centró en la aplicación del artículo 223 bis. "Logramos llegar a un entendimiento con respecto al artículo 223 bis. La discusión era la parte no remunerativa, que hace que uno evite por tres meses las cargas sociales proporcionales. Fue una reunión tensa, pero en los últimos 15 minutos se pudo destrabar", sostuvo.
La postura del gremio
Desde Atilra, el secretario de la Seccional Gálvez, Nicolás Garnero, confirmó el principio de acuerdo y destacó que el nuevo esquema garantiza la continuidad de los trabajadores. "Ayer llegamos a un principio de acuerdo en donde, de no pasar nada raro, el martes que viene se podría firmar el acuerdo", afirmó.
El dirigente explicó que la principal diferencia con la propuesta inicial fue la eliminación de las suspensiones. "La gente trabajaría media jornada y no se despediría a nadie. Ellos querían tener trabajando a la gente, pero suspendida, cuestión que es ilegal", sostuvo.
El objetivo: volver a producir
Sudamericana de Lácteos, propietaria de marcas como Sudamlac, Tambería Holandesa, Pensilvania y Tuca, funciona en la localidad santafesina de Díaz y permanece paralizada desde principios de año. La empresa mantiene una deuda superior a cuatro meses de salarios, además de compromisos con tamberos y proveedores, publicó Clarín.
Si el acuerdo se firma la próxima semana, González indicó que se concretará el traspaso accionario y comenzará una etapa de entre 10 y 15 días destinada a la limpieza, sanitización y puesta a punto de la planta para reiniciar la producción.