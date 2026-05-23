River Plate vs Belgrano: los capitanes palpitan la final del Torneo Apertura y llaman a “disfrutar el momento”

River y Belgrano se enfrentarán este domingo en el Estadio Mario Alberto Kempes

River Plate y Belgrano se enfrentarán este domingo 24 desde las 15:30 en el Estadio Mario Alberto Kempes para definir al campeón del Torneo Apertura del fútbol argentino. En la previa, los capitanes de ambos equipos compartieron sus sensaciones de cara al partido decisivo.

Por el lado del “Millonario”, Lucas Martínez Quarta destacó el recorrido del equipo hasta la final: “Estamos contentos de haber llegado porque quiere decir que hicimos las cosas bien. Pase lo que pase, tenemos que estar orgullosos”.

Zelarayán es una de las figuras de Belgrano. Foto: Prensa Liga AFA

El defensor también valoró el escenario del encuentro y recordó experiencias personales en Córdoba, al tiempo que remarcó la exigencia que implica vestir la camiseta de River. “Creo que nosotros tenemos que disfrutar el momento”, agregó.

En tanto, Lucas Zelarayán, referente del conjunto cordobés, resaltó el camino recorrido por su equipo y el impulso anímico tras las últimas victorias. “Estamos muy felices por lo que vamos a jugar, así que creemos que hay que disfrutar el momento”, sostuvo.

El mediocampista también hizo referencia al componente emocional de disputar una final con el club del que es hincha: “Es difícil separar eso, pero hay que estar enfocados. Es un partido en el que hay que estar atento a todo”.

Sobre la sede, Zelarayán relativizó la presión de jugar en Córdoba y lo consideró una motivación extra para el plantel y los hinchas.

El encuentro será arbitrado por Yael Falcón Pérez, con Leandro Rey Hilfer a cargo del VAR, en una final que promete gran convocatoria y expectativa en todo el país.