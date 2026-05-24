Belgrano y River definen el Apertura en una final cargada de historia y tensión

El Torneo Apertura del fútbol argentino tendrá este domingo una final con clima de clásico nacional entre Belgrano y River Plate, en un estadio Mario Kempes colmado y con la expectativa de todo el país puesta en Córdoba. El conjunto cordobés buscará conquistar el primer título de Liga de su historia, mientras que el Millonario intentará sumar una nueva estrella y tomarse revancha deportiva del recordado descenso de 2011.

El encuentro comenzará a las 15.30 y contará con más de 50 mil espectadores, repartidos en partes iguales entre ambas parcialidades, publicó Clarín. Además, se desplegará un importante operativo de seguridad con más de 1.100 efectivos. En caso de empate durante los 90 minutos, habrá tiempo suplementario y, de persistir la igualdad, definición por penales.

La ciudad de Córdoba vivió en las horas previas un clima de fervor absoluto. Los hinchas de Belgrano realizaron un multitudinario banderazo en Alberdi.

Más de 42mil hinchas de RIVER presentes en el banderazo en Córdoba

Belgrano quiere hacer historia

Mientras que los simpatizantes de River acompañaron al plantel en su llegada al hotel de concentración.

Para el Pirata, la final representa la posibilidad de alcanzar un hecho inédito: convertirse en el primer club indirectamente afiliado a la AFA en ganar un torneo de Primera División. El equipo dirigido por Ricardo Zielinski también buscará asegurar una histórica clasificación a la Copa Libertadores 2027.

El entrenador celeste, junto a Juan Carlos Olave y Franco Vázquez, integró el plantel que en 2011 protagonizó la Promoción que envió a River al descenso. Ahora, intentarán escribir una nueva página gloriosa para la institución. Además, figuras identificadas con el club como Lucas Zelarayán y Emiliano Rigoni aparecen como piezas clave en el equipo.

En la previa del partido, el presidente de Belgrano, Luis Fabián Artime, aseguró que se trata del encuentro “más importante” en la historia del club y remarcó la oportunidad de “entrar en la historia del fútbol cordobés y del Interior”.

River busca otra conquista

Del otro lado estará un River que llega fortalecido tras una levantada en los playoffs y con la intención de volver a consagrarse campeón de Liga después de tres años. El equipo dirigido por Eduardo Coudet eliminó a San Lorenzo, Gimnasia y Rosario Central para meterse en la definición.

El conjunto millonario también afrontará la final con algunas bajas importantes, entre ellas Gonzalo Montiel y Sebastián Driussi, además de las dudas físicas alrededor de Marcos Acuña y Aníbal Moreno. Sin embargo, apuesta al buen momento de Facundo Colidio y al empuje de los juveniles que irrumpieron durante el semestre.

El antecedente más reciente favoreció claramente a River: el pasado 5 de abril goleó 3 a 0 a Belgrano en Núñez por la fase regular del torneo. Ahora, la historia tendrá un nuevo capítulo en Córdoba, con una final que promete quedar marcada en la memoria del fútbol argentino.