Dos jugadores entrerrianos fueron convocados a las selecciones argentinas de hockey Sub-21 para participar de las próximas concentraciones que se desarrollarán en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de Martina Della Ghelfa y Genaro Molteni, deportistas vinculados al Paraná Rowing Club.

La convocatoria representa una nueva oportunidad para ambos jugadores de entrenar junto a los seleccionados juveniles argentinos, en el marco de las actividades organizadas para las categorías Sub-21 femenina y masculina.

Martina Della Ghelfa, actual jugadora del Paraná Rowing Club e integrante del Seleccionado Entrerriano, participará de la concentración nacional de Las Leoncitas, que comenzará el lunes 2 de noviembre a las 14 y finalizará el jueves 5 a las 16.

Las concentraciones nacionales en Buenos Aires

Los entrenamientos del seleccionado femenino estarán encabezados por Fernando Ferrara, como head coach, junto a Alejandra Gulla, entrenadora principal. El cuerpo técnico también estará integrado por Matías Cereceda y Gonzalo Basualdo, como asistentes, y Joaquín García Perales, en la preparación física.

Por su parte, Genaro Molteni fue convocado a la Selección Argentina Sub-21 de Caballeros, cuya concentración se desarrollará del 10 al 13 de noviembre, también en las instalaciones del CeNARD.

El jugador realizó su formación deportiva en el Paraná Rowing Club y actualmente atraviesa una nueva etapa de su carrera en Universitario de Rosario. Además, cuenta con antecedentes como representante del hockey entrerriano.

Reconocimiento al hockey de Entre Ríos

Desde el ámbito del hockey provincial destacaron ambas convocatorias y expresaron sus felicitaciones a los deportistas, al considerar que constituyen un reconocimiento a sus trayectorias y al trabajo desarrollado en sus clubes.

Las concentraciones permitirán que Della Ghelfa y Molteni compartan entrenamientos con otros jugadores convocados de distintos puntos del país, bajo la supervisión de los respectivos cuerpos técnicos nacionales.

De esta manera, el hockey entrerriano tendrá representación en las dos concentraciones argentinas Sub-21 previstas para noviembre, con dos deportistas surgidos del Paraná Rowing Club.