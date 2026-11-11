Vacaciones de verano 2027: qué dice la ley si la empresa cambia las fechas ya aprobadas

Con la llegada de la temporada de verano, muchos trabajadores organizan sus vacaciones con meses de anticipación para conseguir pasajes, reservar alojamiento y coordinar el descanso con sus familias. Si la empresa cambia las fechas después de aprobarlas, esa modificación puede obligarlos a reprogramar el viaje o afrontar gastos que ya habían asumido.

En el régimen general del empleo privado, el empleador organiza el calendario dentro de los límites de la Ley de Contrato de Trabajo y del convenio colectivo aplicable. El trabajador puede proponer las fechas que le convienen y la empresa debe comunicarle el período asignado.

La reforma laboral de 2026 modificó el artículo 154 de la ley. Desde entonces, la fecha de inicio debe notificarse por escrito con al menos 30 días de anticipación, aunque los convenios colectivos pueden prever sistemas diferentes.

Qué pasa si la empresa modifica las fechas

La aprobación por escrito permite acreditar qué días había autorizado la empresa antes de comunicar el cambio. También importa cuándo se informó la modificación, qué motivo dio el empleador y si el trabajador ya había contratado servicios para ese período.

El abogado laboralista Juan Manuel Curubeto explicó a IProfesional que una solicitud pendiente y una licencia aprobada son situaciones distintas. “La posibilidad de reclamar gastos o perjuicios debe analizarse según las circunstancias y la documentación de cada caso”, señaló.

Si la empresa comunica un cambio, el trabajador puede pedir que le indique por escrito las nuevas fechas y los motivos de la decisión. También puede explicar qué compromisos asumió a partir de la autorización original y qué costos tendría mover sus vacaciones.

Qué se puede reclamar si el viaje ya estaba pagado

Los gastos pueden incluir la diferencia de tarifa para cambiar un pasaje, la penalidad por cancelar un alojamiento o la pérdida de una reserva no reembolsable. Las facturas y las condiciones de contratación permiten acreditar el costo concreto de la modificación.

La posibilidad de obtener una compensación se evalúa caso por caso. Para hacerlo, cuentan la aprobación previa, las razones del cambio y la documentación que vincula el perjuicio económico con la reprogramación.

Los correos, mensajes y notificaciones internas permiten reconstruir cuándo se confirmaron las fechas y cuándo se informó el cambio. Junto con los comprobantes de pago, sirven para evaluar un eventual reclamo conforme al convenio aplicable.

Las reglas para el verano 2027

El período general para otorgar las vacaciones se extiende del 1 de octubre al 30 de abril del año siguiente. El empleador y el trabajador pueden acordar otras fechas fuera de ese calendario.

La reforma también permite dividir el descanso anual por acuerdo entre ambas partes. Cada tramo debe durar al menos siete días consecutivos.

Cuando el descanso se distribuye por turnos individuales o grupales, la empresa debe organizar el calendario para que cada trabajador pueda tomar sus vacaciones en verano al menos una vez cada tres años. La regla alcanza a los establecimientos o sectores que otorgan las licencias en fechas diferentes.