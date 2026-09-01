PAMI confirmó la salida del Sanatorio Concordia: qué pasará con los afiliados

PAMI confirmó la salida del Sanatorio Concordia de su red de prestadores desde el 1º de septiembre y anunció una reorganización de la atención. El organismo aseguró que garantizará la cobertura y explicó qué ocurrirá con los tratamientos en curso.
PAMI confirmó la salida del Sanatorio Concordia de su red de prestadores y anunció que avanzará con una reorganización de la atención para garantizar la cobertura de jubilados y pensionados. El 31 de agosto fue el último día en que el establecimiento atendió bajo el convenio con el organismo nacional.
Desde la Unidad de Gestión Local (UGL) 34 de PAMI atribuyeron la finalización del vínculo a una decisión unilateral del Sanatorio Concordia. Como consecuencia, la cápita que correspondía al establecimiento será reasignada entre otros prestadores y cada afiliado será informado sobre dónde deberá continuar atendiéndose.
Ante la incertidumbre generada por el cambio, el organismo aseguró que las prestaciones permanecerán garantizadas durante la transición. “PAMI no deja a sus afiliados sin cobertura: lo que está haciendo ahora es reorganizar la red para garantizar la continuidad de la atención”, señalaron.
Qué pasará con los afiliados de PAMI
Hasta que finalice la reasignación de las cápitas, los afiliados podrán recurrir a los demás establecimientos que forman parte de la red prestacional de PAMI en Concordia.
Uno de los principales interrogantes estaba relacionado con aquellas personas que atraviesan tratamientos prolongados o requieren prestaciones de alta complejidad. En ese sentido, el organismo aseguró que buscará evitar interrupciones durante el proceso de reorganización.
En particular, PAMI informó que los pacientes oncológicos tendrán garantizada la continuidad de sus tratamientos hasta que quede definida la reasignación correspondiente a un nuevo prestador.
Un conflicto que llevaba varios meses
La desvinculación fue el resultado de un conflicto que se extendió durante meses por las condiciones económicas del convenio. En mayo, el Sanatorio Concordia ya había restringido parte de la atención destinada a los afiliados de PAMI, con la suspensión de cirugías programadas no urgentes y consultas con especialistas.
Desde el establecimiento sanitario sostuvieron posteriormente que llevaban más de diez meses reclamando una actualización de los aranceles. Según argumentaron sus autoridades, existía una diferencia significativa entre los valores reconocidos por el organismo y los costos que debía afrontar el sanatorio.
La institución aseguró que esa situación provocaba un déficit operativo mensual que impedía mantener las prestaciones en las mismas condiciones. En junio, finalmente, comunicó mediante carta documento la decisión de rescindir el convenio, estableciendo como fecha de finalización el 1º de septiembre.
Las negociaciones que no prosperaron
Desde el Sanatorio Concordia afirmaron que durante ese período buscaron abrir nuevas instancias de negociación con las autoridades nacionales de PAMI para encontrar una solución que permitiera mantener el acuerdo.
Entre esas gestiones mencionaron una reunión prevista para el 6 de agosto en Buenos Aires. Según la versión del establecimiento, el encuentro fue suspendido y posteriormente no volvió a ser programado.
Ante la falta de un acuerdo, el sanatorio había anticipado que desde septiembre dejaría de recibir nuevos ingresos de afiliados de PAMI. También había comunicado la suspensión de las cirugías programadas dentro de la institución, incluidas las oncológicas.
Las diferencias por los aranceles
El conflicto dejó expuestas las diferencias entre las partes respecto del financiamiento de las prestaciones. El Sanatorio Concordia ubicó el problema central en el desfasaje entre los aranceles reconocidos y el aumento de los costos necesarios para sostener los servicios médicos.
PAMI, por su parte, sostuvo que viene realizando “un esfuerzo sostenido” para actualizar los valores de su nomenclador y mejorar las condiciones de pago para los establecimientos que integran su red de prestadores.
Con el convenio ya finalizado, el eje estará puesto ahora en la reorganización de la cobertura. Mientras el Sanatorio Concordia sostiene que las condiciones económicas hicieron inviable continuar con las prestaciones, PAMI remarca que la rescisión fue una decisión del establecimiento y asegura que los afiliados mantendrán la atención mediante el resto de su red.