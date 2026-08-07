Más de 350 personas se inscribieron en capacitaciones sobre herramientas digitales y comunicación

El ciclo Laboratorio Creator, de capacitaciones sobre herramientas digitales y comunicación, tuvo su primera jornada, presencial y virtual, con gran convocatoria en el Mirador Tec.
El ciclo Laboratorio Creator, de capacitaciones sobre herramientas digitales y comunicación, tuvo su primera jornada, presencial y virtual, con gran convocatoria en el Mirador Tec.
La iniciativa, en la que ya se inscribieron más de 350 personas, es impulsada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, a través de la Dirección de Industrias Culturales y Creativas, junto al Mirador Tec, Safe and Sound y Social Media Day.
En un escenario donde crear contenido ya no es solo comunicar sino una industria en expansión que genera empleo, la jornada ofreció un espacio de formación intensiva orientada a brindar herramientas técnicas, comerciales y jurídicas al sector en la provincia.
La actividad reunió a creadores de contenido, influencers, desarrolladores de UGC, community managers, emprendedores, estudiantes y marcas para transformar la creatividad con identidad regional en proyectos sostenibles y protegidos legalmente.
Con un marcado perfil federal e inclusivo, la jornada se transmitió en vivo a través de YouTube, alcanzando a más de 70 personas conectadas en simultáneo desde diferentes puntos del territorio provincial.
Entre la audiencia virtual se destacó la participación de estudiantes y docentes de la Tecnicatura Superior en Administración de Empresas del Instituto de Educación Superior (IES) República de Entre Ríos de María Grande, quienes siguieron el desarrollo del laboratorio para incorporar herramientas digitales aplicadas a su campo profesional.
El encuentro articuló dos pilares estratégicos para la economía creativa digital:
-Creator Economy y Tendencias: Horacio Piceda (fundador de Social Media Day Paraná y especialista en innovación digital) expuso sobre estrategias de monetización, contenido generado por usuarios (UGC), uso de Inteligencia Artificial, armado de portafolios profesionales y dinámicas de articulación con marcas y agencias.
-Aspectos Legales para Creadores: La abogada Maira Dobler (especialista en Propiedad Intelectual e Industrias Creativas y fundadora de Safe and Sound) abordó la protección del trabajo creativo, derechos de autor, derecho de imagen, uso de música en entornos digitales y pautas para la confección de contratos comerciales.
Hacia el segundo encuentro
Desde la organización destacaron el valor de estas instancias para fortalecer el ecosistema emprendedor digital, potenciar la economía creativa y posicionar a la provincia como un polo de referencia regional en la Creator Economy.
Ante la alta demanda de inscriptos, se realizará un segundo encuentro (los cupos ya están completos), el próximo jueves 13 de agosto, de 18 a 21, también en el Mirador TEC.
Consultas: industriasculturales@entrerios.gov.ar