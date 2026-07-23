Convocan a vecinos de Aldea Brasilera a una charla sobre el cuidado del arbolado urbano

La charla sobre el tratamiento de los cipreses en Aldea Brasilera se realizará este jueves como una instancia de sensibilización social previa a las intervenciones previstas sobre ejemplares dañados del arbolado urbano. La actividad está dirigida a toda la comunidad y busca informar a los vecinos sobre los trabajos que se desarrollarán, los criterios técnicos que se utilizarán y la importancia de preservar el patrimonio forestal de la localidad.

La propuesta es organizada por la Comuna de Aldea Brasilera y contará con la participación del licenciado Alfredo Grimaux y del equipo técnico de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UADER.

Durante el encuentro, los especialistas responderán consultas de los asistentes y explicarán el diagnóstico realizado sobre los cipreses y otras especies arbóreas que forman parte del paisaje urbano.

Una instancia de información antes de las intervenciones

Desde la organización indicaron que la jornada constituye una etapa de sensibilización social, con el objetivo de que los vecinos conozcan de primera mano las acciones que posteriormente se ejecutarán sobre el arbolado.

La charla se desarrollará el jueves 23 de julio, a las 15, en el Salón Parroquial de Aldea Brasilera.

El encuentro estará abierto a toda la comunidad y permitirá comprender los fundamentos técnicos de las tareas que se implementarán para el cuidado y preservación de los árboles.

El valor de las especies nativas

Durante la actividad también se abordará la importancia de incorporar especies autóctonas en los espacios urbanos.

Se recordará que Alfredo Grimaux había destacado a Moviendo el Avispero, por Elonce Radio & Stream FM 98.7, que los árboles nativos poseen una mayor capacidad de adaptación frente a las variaciones climáticas que las especies introducidas.

"Las especies nativas son las especies mejor adaptadas para soportar o atravesar cualquier situación climática, situaciones de temporadas o años de exceso de lluvia y años muy secos", explicó.

Según el especialista, esa capacidad les permite resistir con mayor eficacia períodos prolongados de sequía, intensas precipitaciones y cambios de temperatura.

Cristian Hergenreder y Alfredo Grimaux, docentes de Biología (archivo Elonce)

Grimaux recordó que la prolongada sequía registrada entre 2020 y 2022 permitió observar un comportamiento particular en varias especies del Espinal entrerriano.

Uno de los casos más llamativos fue el de los algarrobos, que luego de ese período produjeron una cantidad extraordinaria de semillas. "Al final de la sequía, durante el verano de 2022, tuvimos una cosecha de vainas o semillas de especies nativas, especialmente de algarrobo, tres veces superior a la que obtenemos habitualmente", relató.

El docente explicó que ese fenómeno puede interpretarse como un mecanismo natural de supervivencia, mediante el cual los árboles incrementan su reproducción para garantizar la continuidad de la especie luego de atravesar condiciones ambientales adversas.