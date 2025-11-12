 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Rescataron a un aguará guazú desnutrido en Córdoba y lo trasladaron a una reserva

La Policía Ambiental de Córdoba halló a una hembra de aguará guazú en estado de desnutrición en un campo. Fue trasladada a la reserva Tatú Carreta para recibir atención veterinaria especializada, mientras se evalúa su recuperación antes de regresar a la naturaleza.

12 de Noviembre de 2025
La Policía Ambiental de Córdoba rescató un aguará guazú en estado de desnutrición en un camino rural ubicado entre las localidades de Saira y Chilibroste, en el sudeste de la provincia. El animal fue hallado debilitado y con signos de bajo peso, por lo que fue trasladado a la reserva Tatú Carreta, en Casa Grande, donde se encuentra bajo cuidado veterinario especializado.

 

“Es una hembra y su estado de salud es reservado, esperamos que pueda recuperarse y volver a la naturaleza”, expresó Adrián Rinaudo, secretario de Policía Ambiental.

El operativo se activó tras un aviso de la División Sur de Patrulla Rural, cuyos agentes localizaron al animal en medio de un campo. En primera instancia, el ejemplar fue estabilizado en una veterinaria de Saira, donde se le aplicó un tratamiento de fluidoterapia antes de ser trasladado a la reserva.

 

Según explicó María Ahumada, veterinaria del centro de rescate, “nos encontramos con signos de desnutrición y bajo peso. Es una hembra adulta que pesa 21 kilos y además presenta un cuadro neurológico que todavía se está evaluando. Se tomaron muestras para determinar las causas de su estado”.

Una especie en peligro

El aguará guazú, también conocido como “lobo de crin”, es una especie nativa del norte y centro del país y se encuentra en peligro de extinción en Córdoba. En 2025, el Ministerio de Ambiente y Economía Circular lo declaró monumento natural, la máxima categoría de protección ambiental. (eldocetv)

