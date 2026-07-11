Inglaterra venció a Noruega y espera por Argentina

Inglaterra derrotó 2-1 a Noruega en tiempo suplementario por los cuartos de final del Mundial 2026 y avanzó a las semifinales. El seleccionado británico enfrentará a Argentina por un lugar en la gran final.
Inglaterra consiguió una clasificación agónica ante Noruega y se convirtió en uno de los cuatro mejores equipos del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Thomas Tuchel se impuso 2-1 en el alargue en el Hard Rock Stadium de Miami, luego de un encuentro equilibrado que había terminado igualado 1-1 durante los 90 minutos reglamentarios.
El equipo británico comenzó mejor y manejó la posesión durante los primeros minutos, aunque fue Noruega quien logró abrir el marcador con una verdadera obra de Andreas Schjelderup. A los 36 minutos del primer tiempo, el mediocampista noruego sorprendió con un remate de gran calidad que dejó sin chances al arquero inglés.
La reacción de Inglaterra llegó antes del descanso. Tras una excelente combinación colectiva, Jude Bellingham apareció como protagonista y definió con categoría para establecer el empate. El jugador del Real Madrid volvió a demostrar su jerarquía en un partido decisivo y se transformó nuevamente en una pieza clave para su selección.
Bellingham fue determinante en el tiempo extra
Con la igualdad instalada, ambos equipos buscaron el gol de la victoria, aunque ninguno logró romper la paridad durante el tiempo reglamentario. El encuentro se trasladó entonces al alargue, donde la tensión aumentó y cada detalle comenzó a ser determinante.
Fue allí cuando Inglaterra encontró nuevamente la diferencia. Bellingham aprovechó un rebote defectuoso del arquero noruego Örjan Nyland y apareció en el momento justo para marcar su segundo gol de la noche y sellar la clasificación británica a las semifinales, señaló El Doce TV.
Noruega intentó reaccionar en los minutos finales, pero el conjunto inglés sostuvo la ventaja con orden defensivo y consiguió cerrar un triunfo que lo mantiene en carrera por el título mundial.
Inglaterra ya piensa en su próximo desafío
Con la victoria confirmada, Inglaterra deberá enfrentar a Argentina en semifinales.
La semifinal que tendrá como protagonista al equipo inglés se jugará el miércoles 15 a las 16 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde buscará dar un nuevo paso hacia la final del Mundial 2026.
La otra llave de semifinales ya está definida y tendrá un duelo de alto nivel entre España y Francia. Ambos seleccionados se enfrentarán el martes 14 a las 16 en el AT&T Stadium de Dallas, en un choque que promete reunir a dos de los grandes candidatos del torneo.
Con esta clasificación, Inglaterra vuelve a instalarse entre los protagonistas de una Copa del Mundo y mantiene vivo el sueño de conquistar un nuevo título internacional. Ahora, toda la expectativa está puesta en el duelo entre Argentina y Suiza para conocer quién será su próximo desafío en el camino hacia la gloria.