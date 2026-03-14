San Benito Paraná campeón de la Copa Entre Ríos tras vencer por penales a Santa Rosa de Chajarí: videos

REDACCIÓN ELONCE
Luego de caer 2-1 en los 90 minutos en el partido de vuelta y el 3-3 en el global, San Benito se quedó con el título de la Copa Entre Ríos femenina al ganar 4-1 la tanda de penales.
San Benito se quedó con el título de la Copa Entre Ríos femenina este sábado por la tarde en el estadio Pedro Mutio, perteneciente al Club Atlético Paraná, tras ganar 4-1 en la definición por penales a Santa Rosa de Chajarí, a pesar de caer 2-1 en el tiempo reglamentario en la segunda final.
Al haber igualado en el marcador global (el conjunto de San Benito había triunfado por el mismo marcador), la determinación quedó en manos del conjunto del departamento de la capital entrerriana. Elonce transmitió en vivo.
El equipo de San Benito convirtió todos los disparos desde los doce pasos, mientras que el equipo de Santa Rosa malogró dos de sus disparos y se quedó en la puerta de un título, tras el gran desempeño a lo largo de los 90 minutos.
Gol de San Benito:
A los 35 minutos del primer tiempo, un golazo de tiro libre convertido por Yamila Maidana puso la ventaja para el equipo capitalino.
Mientras que a los 15 del segundo tiempo, desde la pelota parada, Santa Rosa llegó a la igualdad y pone el partido 1 a 1. Tras un tiro desde la esquina, un cabezazo de Lucía Wallingre, se coló en el primer palo de la arquera de San Benito Paraná, para igualar el marcador.
Primer Gol de Santa Rosa:
En el minuto 74 del partido, un saque de arco de la guardameta llegó a los pies de Wallingre, que avanzó varios metros, se metió dentro del área y definió pegado al palo derecho para estampar el 2-1 que lleva el partido a los penales.
Pese a que en el minuto 90 San Benito tuvo una chance muy clara con un remate en el palo, el marcador no se movió y todo se definirá en la tanda de penales para conocer al campeón, tras el empate 3-3 en el marcador global.
Segundo gol de Santa Rosa:
En la definición por penales, San Benito no falló en ninguna ocasión y su arquera contuvo uno de los disparos para ponerse en ventaja. Mientras que Santa Rosa, erró otro remate que se fue por encima del travesaño, lo que posibilitó que el conjunto de Paraná, ampliara la distancia.
Tras convertir el cuarto penal, San Benito Paraná, logró quedarse con la corona en la Copa Entre Ríos Femenina 2026 este sábado en el Mutio. De esta manera, San Benito Paraná pudo escribir su nombre por primera vez en la historia del torneo como campeón entrerriano.
La definición por penales:
Un partido intenso y con expectativa
El conjunto de Chajarí llegó a Paraná con la ilusión de revertir la serie y protagonizar una remontada que le permita quedarse con el título.
Durante el desarrollo del partido, Santa Rosa buscó progresar en el campo de juego principalmente por las bandas, aprovechando los laterales para generar peligro en el área rival.
Sin embargo, la defensa de San Benito se mostró sólida y concentrada, logrando despejar cada intento ofensivo del equipo del norte entrerriano.