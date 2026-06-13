El exPatronato Iván Furios se suma a San Lorenzo y trabajará en la formación de juveniles

El ex defensor surgido de Patronato fue incorporado al cuerpo técnico de la Reserva de San Lorenzo. Tras una extensa carrera como futbolista profesional, iniciará una nueva etapa vinculada al desarrollo de jóvenes talentos.
La llegada de Iván Furios a San Lorenzo marca un nuevo capítulo en la trayectoria del ex defensor paranaense, que fue confirmado como integrante del cuerpo técnico de la Reserva del club azulgrana. Después de más de dos décadas dentro de las canchas, el ex jugador de Patronato comenzará una nueva etapa ligada a la formación de futbolistas en una de las instituciones más importantes del país.
La llegada de Furios a San Lorenzo representa un paso significativo en su proceso de crecimiento profesional fuera del campo de juego. El ex marcador central aportará su experiencia y conocimiento acumulados durante años en el fútbol argentino, ahora enfocados en el trabajo con las divisiones formativas.
Su incorporación fue confirmada en el entorno del club de Boedo y generó expectativas por el aporte que puede realizar en el desarrollo de los jóvenes que buscan dar el salto al fútbol profesional.
De Paraná al fútbol de Primera División
Nacido en Paraná el 20 de mayo de 1979, Iván Furios dio sus primeros pasos futbolísticos en Patronato, institución que lo formó y desde donde comenzó a construir una carrera que lo llevó a recorrer gran parte del fútbol argentino.
Sus condiciones como defensor le permitieron llegar a Boca Juniors, club en el que debutó en Primera División y desde donde inició un extenso recorrido por distintas instituciones del país.
A lo largo de más de veinte años como futbolista profesional vistió las camisetas de equipos reconocidos como Chacarita Juniors, Instituto de Córdoba, Olimpo de Bahía Blanca y Aldosivi, además de sumar experiencias en el exterior que enriquecieron su trayectoria deportiva.
El regreso a Entre Ríos y el vínculo con Patronato
Pese a su recorrido por distintos clubes, Furios nunca perdió el vínculo con Entre Ríos. En 2016 regresó a Patronato para integrar el plantel que competía en la máxima categoría del fútbol argentino, concretando así un esperado retorno a la institución que lo vio nacer futbolísticamente.
Posteriormente también defendió los colores de Atlético Paraná, donde volvió a jugar cerca de su ciudad natal y continuó fortaleciendo su identificación con el fútbol entrerriano.
Esa conexión permanente con la provincia hizo que su carrera fuera seguida de cerca por los hinchas locales, que observaron su crecimiento desde las divisiones inferiores hasta consolidarse como un experimentado defensor en el ámbito nacional.
Una nueva etapa como formador
En los últimos años, Furios comenzó a orientar su camino hacia la formación de futbolistas y el trabajo técnico. Su incorporación a la estructura de la Reserva de San Lorenzo aparece como una oportunidad para trasladar a las nuevas generaciones los aprendizajes obtenidos durante su extensa carrera.
Desde su nuevo rol, trabajará en el acompañamiento de jóvenes jugadores que buscan consolidarse en el fútbol profesional, aportando experiencia de vestuario, conocimientos tácticos y una visión construida a lo largo de décadas dentro de la actividad.
De esta manera, el ex Patronato volverá a representar al fútbol de Paraná en una institución de primer nivel, aunque ahora desde otro lugar. Ya no será dentro de la cancha como marcador central, sino desde el cuerpo técnico de la Reserva de San Lorenzo, colaborando en la formación de las futuras promesas del club azulgrana.