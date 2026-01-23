Alpine presentó el auto de Colapinto para la temporada 2026 de la Fórmula 1

La escudería Alpine presentó el A526, el nuevo auto que manejará Franco Colapinto en la Fórmula 1 2026, durante un evento realizado en Barcelona, España.
Franco Colapinto ya tiene nuevo auto para la temporada 2026 de la Fórmula 1. La escudería francesa Alpine presentó este viernes el A526 con el que correrá el argentino.
La extravagante presentación se realizó en un crucero en Barcelona y contó con la participación de los dos pilotos titulares, Colapinto y el francés Pierre Gasly, del asesor del equipo, el italiano Flavio Briatore, además Steve Nielsen, jefe de escudería.
Al igual que el A525 del año pasado, en el nuevo modelo predominan el rosa y el azul, que son los colores de sus principales sponsors.
Alpine se ilusiona con tener una buena temporada en este 2026, principalmente debido al nuevo motor de Mercedes, el tiempo que tuvieron para preparar el A526 y las horas en el túnel de viento para mejorar varias cuestiones relacionadas a la aerodinámica.
“Estamos listos, muy ansiosos por comenzar”, dijo Colapinto, micrófono en mano, a su turno, luego de intercambiar alguna broma con Briatore, el director ejecutivo del equipo.
“Es un auto muy lindo. Estuvimos mucho tiempo esperando este momento. Empezamos muy bien en Silverstone. Estamos listos para empezar”, agregó Gasly, el francés que inicia su décima temporada en Alpine, se prestó al show protocolar con la misma soltura. Al fin de cuentas, se trataba de eso: la puesta en escena. La verdad empezará a escribirse en los ensayos que el nuevo Alpine hará en el circuito catalán en los próximos días.
“Por primera vez en mi carrera pude beneficiarme de una verdadera pretemporada para prepararme de la mejor manera para una temporada completa, y hacerlo desde los primeros ensayos y la primera carrera. Es muy importante para mí, porque me siento realmente involucrado en el proyecto y eso me permite trabajar duro desde el inicio con todo el equipo", dijo el piloto argentino en la presentación del auto.
El pilarense añadió: “Tuvimos la oportunidad de conocer el auto y prepararnos en el simulador. Por supuesto, es muy diferente a todo lo que conocí anteriormente, y creo que es así para la mayoría de los pilotos de la grilla. Hay nuevas sutilezas que dominar y desafíos inéditos que afrontar para extraer el máximo del paquete, y lo encuentro apasionante”, se ilusionó.
Y sobre las expectativas de la escudería para la temporada, Colapinto agregó: “Siento que todo el equipo está extremadamente motivado para realizar una buena temporada. Intentaré aprender lo máximo posible en las primeras carreras y seguir progresando. Espero que eso nos permita ser competitivos como equipo”.
Countless hours, dedication and team work has formulated our car.
Introducing… A526 🏎️ pic.twitter.com/tmNfQXKwYM— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) January 23, 2026