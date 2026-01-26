Branna superó el cáncer y recibió el alta oncológica: “Queda un largo camino para su rehabilitación”

Branna, una niña entrerriana de nueve años, recibió el alta oncológica luego de haber atravesado un complejo y prolongado tratamiento contra el cáncer iniciado cuando tenía apenas dos años y medio. La noticia generó profunda emoción en su familia y en quienes acompañaron el proceso, marcado por momentos críticos y una fuerte red de contención.

Branna recibió el alta oncológica en el hospital San Roque (foto Elonce)

En diálogo con Elonce, Eve, la mamá de Branna, relató que el diagnóstico llegó en diciembre de 2018, luego de reiterados episodios de fiebre alta que no lograban controlarse. “Su pediatra decidió pedirle un análisis de sangre y ese mismo día nos derivaron a un hematólogo. Ahí viajamos de inmediato desde Concordia al hospital San Roque de Paraná”, explicó.

Un tratamiento largo y complejo

El tratamiento se extendió durante dos años, con seis meses de quimioterapia intensiva, internaciones y traslados constantes. Luego, Branna continuó con medicación oral como parte del proceso de quimioterapia de mantenimiento. “Hoy tiene nueve años y haber llegado a esta instancia es una alegría enorme”, expresó su madre.

Daniel, el papá de Branna, recordó que el camino no estuvo exento de situaciones límite. “Durante el tratamiento tuvo dos ACV, estuvo 23 días en terapia intensiva y atravesó un shock séptico. Un día nos dijeron que no iba a superar la jornada”, contó conmovido. “Estuvo al borde de la muerte. Un día nos dijeron que esperáramos que ese fuera su último día, que no había nada más por hacer, y sin embargo ella siguió luchando”.

Branna luchó por su vida, superó el cáncer y recibió el alta oncológica

“Salió de terapia, aunque prácticamente en estado vegetativo. Nos habían dicho que no esperáramos más que eso: una nena inmóvil en una cama, con una sonda nasogástrica. Gracias a Dios, hoy la tenemos con muchísimos avances. En la escuela interactúa, juega y va a rehabilitación para intentar caminar y lograr la mayor independencia posible para su vida", ponderó el papá.

Fe, familia y acompañamiento

Ambos coincidieron en que la fe y la unidad familiar fueron pilares fundamentales para atravesar los momentos más duros. “Creer en Dios y aceptar lo que viniera nos mantuvo firmes”, sostuvo Daniel. También destacaron el apoyo del entorno y de otras familias que atravesaban situaciones similares en el hospital. “Muchos de sus compañeritos hoy ya no están y los tenemos muy presentes, porque los apreciamos como si fueran nuestros propios hijos. En este lugar uno aprende a querer a todos los niños de esa manera: nos preocupamos, nos alegramos y también compartimos el dolor del otro. En ese pasillo hay mucha empatía”, aseguró.

En ese marco, resaltaron el acompañamiento de la Asociación Civil Arco Iris, que brinda contención a familias del interior durante los tratamientos oncológicos infantiles en Paraná. “Nos dieron hospedaje y ayuda constante. Es un apoyo imprescindible cuando uno no sabe cuánto tiempo va a estar lejos de su casa”, valoró Eve.

Una nueva etapa

Si bien Branna recibió el alta en el área oncológica, la familia explicó que ahora comienza una nueva etapa de rehabilitación, orientada a recuperar autonomía y mejorar su calidad de vida tras las secuelas neurológicas. Actualmente asiste a una escuela integral, realiza terapias y continúa mostrando avances significativos.

“El alta oncológica era lo que más esperábamos. Ahora queda seguir acompañándola en este nuevo camino”, concluyeron sus padres, agradecidos por el acompañamiento recibido y con un mensaje de esperanza para otras familias que atraviesan situaciones similares.