Detuvieron al acusado de matar al ex novio de su pareja en una estación de servicio

El acusado de asesinar a Leonel Ezequiel Martínez, de 33 años, fue detenido tras un operativo policial desplegado en distintos puntos del partido bonaerense de Campana y Zárate. El crimen ocurrió el domingo por la noche en una estación de servicio de Zárate, en el marco de una fuerte discusión que terminó con el hombre baleado en el pecho.

El detenido fue identificado como Alexis Damián Lumbrera, de 24 años, quien fue capturado por personal de la Sub DDI Zárate, con intervención del Grupo Táctico Operativo, por pedido de la fiscal Irene Molinari, titular de la UFI N° 8 del Departamento Judicial Zárate-Campana, según publicó Infobae.

Alexis Damián Lumbrera, detenido por el crimen del ex de su novia

Según se informó, los investigadores habían montado guardia en al menos cuatro lugares donde el sospechoso podría ocultarse. Finalmente, fue localizado en inmediaciones de calle Ochoa, en el barrio Santa Lucía, cuando intentaba despedirse de su familia antes de continuar con su fuga. Al advertir la presencia policial, intentó escapar por las vías del tren, pero fue reducido y detenido a los pocos metros.

El ataque en la estación de servicio

De acuerdo a la reconstrucción del hecho, el ataque se produjo alrededor de las 23 horas, cuando Martínez y Lumbrera protagonizaron una discusión en el playón de la estación de servicio, ante la presencia de la hija de la víctima y otros menores. Por motivos que se investigan, aunque trascendió que el conflicto habría sido por celos, la pelea escaló rápidamente.

En ese contexto, Lumbrera extrajo un arma de fuego y disparó en varias oportunidades. Uno de los proyectiles impactó en el pecho de Martínez, quien quedó gravemente herido. Otro disparo dio en el techo del Chevrolet Corsa en el que se desplazaban el agresor, la expareja de la víctima y la hija de ambos. Martínez se movilizaba en un Honda Civic.

Tras el ataque, el agresor huyó a pie, mientras que testigos intentaron reanimar a la víctima durante más de 20 minutos hasta la llegada de una ambulancia. Martínez fue trasladado al hospital local, donde finalmente falleció.

El doloroso testimonio de la madre

Marisa, la madre de la víctima, brindó un conmovedor testimonio en el que pidió justicia por su hijo y apuntó contra la expareja de Martínez. “Solamente pido justicia por mi hijo. Él no hizo nada malo, solo fue a buscar a mi nieta”, expresó entre lágrimas.

Leonel Ezequiel Martínez, víctima de homicidio

En declaraciones a TN, sostuvo que su hijo había sido citado a la estación de servicio para reencontrarse con su hija, sin saber que también estaría presente el actual novio de su expareja. “Ella siempre lo amenazó con que lo iba a hacer cagar a tiros. Y lo logró. Llevó al asesino hasta el lugar donde estaba mi hijo”, afirmó.

“Mi hijo está muerto y todo lo que hizo fue por amor”, concluyó Marisa, quien reclamó que tanto el agresor como la expareja de su hijo respondan ante la Justicia.

El acusado permanece detenido y a disposición de la fiscal interviniente, mientras avanza la investigación para esclarecer por completo las circunstancias del crimen.