Arrojaron una granada contra policías durante un operativo: dos detenidos y un herido

Un operativo de seguridad realizado este domingo en la provincia de Córdoba derivó en una escena de alta tensión cuando vecinos arrojaron una granada contra personal policial que trabajaba en el lugar. El episodio terminó con dos jóvenes detenidos, uno menor de edad, y un efectivo con lesiones leves.

El procedimiento se desarrollaba en la ciudad de Villa La Lonja, donde efectivos llevaban adelante un despliegue preventivo con el objetivo de aprehender a sospechosos vinculados a distintos hechos delictivos. En ese marco, se concretó la detención de dos personas señaladas como presuntas autoras de varios ilícitos.

Mientras se realizaban las actuaciones, parte de los habitantes de la zona comenzó a arrojar objetos contundentes para obstaculizar la tarea de los uniformados.

Lanzaron un artefacto explosivo

Según el parte oficial, en medio de los disturbios fue lanzada una granada de mano hacia el personal actuante. Ante esa situación, los agentes establecieron de inmediato un cordón preventivo y despejaron el área por razones de seguridad.

⚠️#NACIONALES | CÓRDOBA: Máxima tensión arrojaron una granada a la Policía en medio de un operativo y hubo escenas de pánico Ocurrió este domingo en el barrio Villa La Lonja, cuando los efectivos intentaban detener a dos sospechosos, uno de ellos menor de edad. Durante los… pic.twitter.com/EO3t24I0hU — RADIO FÉNIX 95.1 (@radiofenix951) January 26, 2026

Se solicitó la intervención del Departamento Explosivos de la Policía de Córdoba, cuyos especialistas inspeccionaron el elemento y confirmaron que se trataba de una FMK-2.

Mediante técnicas específicas, el artefacto fue retirado del lugar y trasladado a un espacio seguro para evitar riesgos.

Granada que le arrojaron a la Policía de Córdoba. Foto: Policía de Córdoba.

Herido leve y detenidos

Durante los incidentes, un policía sufrió lesiones de carácter leve, según se informó oficialmente. No se reportaron otras personas afectadas.

En paralelo, dos jóvenes fueron aprehendidos en el marco del procedimiento, uno de ellos de 15 años. Ambos quedaron a disposición de la Justicia mientras se avanza con la investigación para determinar responsabilidades y el origen del explosivo.