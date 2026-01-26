 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales En Córdoba

Arrojaron una granada contra policías durante un operativo: dos detenidos y un herido

El hecho ocurrió en Villa La Lonja cuando vecinos intentaron impedir un procedimiento de seguridad y lanzaron un artefacto explosivo hacia los efectivos. Intervino el Departamento Explosivos, que retiró el dispositivo.

26 de Enero de 2026
Policía de Córdoba.
Policía de Córdoba.

El hecho ocurrió en Villa La Lonja cuando vecinos intentaron impedir un procedimiento de seguridad y lanzaron un artefacto explosivo hacia los efectivos. Intervino el Departamento Explosivos, que retiró el dispositivo.

Un operativo de seguridad realizado este domingo en la provincia de Córdoba derivó en una escena de alta tensión cuando vecinos arrojaron una granada contra personal policial que trabajaba en el lugar. El episodio terminó con dos jóvenes detenidos, uno menor de edad, y un efectivo con lesiones leves.

 

El procedimiento se desarrollaba en la ciudad de Villa La Lonja, donde efectivos llevaban adelante un despliegue preventivo con el objetivo de aprehender a sospechosos vinculados a distintos hechos delictivos. En ese marco, se concretó la detención de dos personas señaladas como presuntas autoras de varios ilícitos.

 

 

Mientras se realizaban las actuaciones, parte de los habitantes de la zona comenzó a arrojar objetos contundentes para obstaculizar la tarea de los uniformados.

 

Lanzaron un artefacto explosivo

 

Según el parte oficial, en medio de los disturbios fue lanzada una granada de mano hacia el personal actuante. Ante esa situación, los agentes establecieron de inmediato un cordón preventivo y despejaron el área por razones de seguridad.

 

Se solicitó la intervención del Departamento Explosivos de la Policía de Córdoba, cuyos especialistas inspeccionaron el elemento y confirmaron que se trataba de una FMK-2.

 

Mediante técnicas específicas, el artefacto fue retirado del lugar y trasladado a un espacio seguro para evitar riesgos.

 

Granada que le arrojaron a la Polic&iacute;a de C&oacute;rdoba. Foto: Polic&iacute;a de C&oacute;rdoba.
Granada que le arrojaron a la Policía de Córdoba. Foto: Policía de Córdoba.

 

Herido leve y detenidos

 

Durante los incidentes, un policía sufrió lesiones de carácter leve, según se informó oficialmente. No se reportaron otras personas afectadas.

 

 

En paralelo, dos jóvenes fueron aprehendidos en el marco del procedimiento, uno de ellos de 15 años. Ambos quedaron a disposición de la Justicia mientras se avanza con la investigación para determinar responsabilidades y el origen del explosivo.

Temas:

Córdoba Granada operativo policial
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso