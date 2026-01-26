 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Economía

Crisis en las pymes: Aseguran que se perdieron 300 mil puestos de trabajo en dos años

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, exigió al Gobierno una redefinición del programa económico ante la “crisis sin fin que generó en el sector productivo nacional”.

26 de Enero de 2026
Pymes en crisis
Pymes en crisis

El dirigente advirtió que, de no mediar cambios, el país se encamina a un “equilibrio bajo y socialmente regresivo” que profundizará el cierre de empresas y la caída del empleo para el año 2026.

 

Rosato señaló que, si bien se estabilizaron las variables macroeconómicas, la producción nacional quedó “en el subsuelo”. Según sus declaraciones, la pérdida de puestos de trabajo registrados superó los 300.000 desde el inicio de la actual gestión y afirmó que “la estabilidad lograda por el Gobierno se parece mucho a la paz de los cementerios”.

 

Los datos surgen de un informe del Observatorio IPA, elaborado por el economista Federico Vaccarezza, que analiza el impacto de la política oficial en las pequeñas y medianas empresas.

 

 

El documento detalla que la industria enfrenta un escenario de caída en las ventas y aumento de los costos operativos debido a la recesión.

 

El titular de IPA criticó la apertura de importaciones de textiles y calzado sin medidas que fomenten la competencia local, se indicó a Noticias Argentinas.

 

Al respecto, sostuvo que “sin fábricas no solo se profundiza la crisis, sino que se convierte en permanente” y añadió que, en una economía abierta, “bajar nuestros costos en dólares es clave”, para lo cual reclamó un plan económico claro que genere confianza.

 

Para el sector, la falta de un plan industrial genera desaliento a las inversiones y mayor informalidad laboral.

 

El informe concluye que, sin una mejora del salario real y acceso a créditos, la economía corre el riesgo de mantener un esquema de estancamiento con expectativas empresarias pesimistas para los próximos años.

Pymes PYME industria nacional
