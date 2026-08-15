“Cigarras durmiendo”: invitan al taller literario para chicos que se realiza en el Museo Serrano

REDACCIÓN ELONCE
“Cigarras durmiendo” tendrá dos nuevos encuentros gratuitos los sábados 22 y 29 de agosto, de 10 a 12. La escritora Alessandra Waitomo explicó a Elonce que la propuesta busca despertar la creatividad y alejar por un momento a los chicos de las pantallas.
El taller literario infantil “Cigarras durmiendo” continuará con dos nuevos encuentros en el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas “Profesor Antonio Serrano” de Paraná, donde niños y niñas podrán acercarse a la literatura a partir de los animales y especies que forman parte de las colecciones de la institución. Las próximas jornadas serán los sábados 22 y 29 de agosto, de 10 a 12, con participación libre y gratuita.
La escritora Alessandra Waitomo, responsable de la propuesta, explicó a Elonce que la iniciativa fue pensada principalmente para chicos de entre 7 y 10 años, aunque aclaró que “se pueden sumar de menos y más edad, no hay ningún problema".
Del recorrido por el museo a la creación de historias
La particularidad del taller es que la escritura comienza mucho antes de tomar el lápiz y el papel. Los participantes recorren uno de los salones del Museo Serrano y observan los animales expuestos para encontrar allí personajes, escenarios o ideas que luego puedan transformar en relatos.
“Vamos a leer un cuento y, a partir de allí, cada uno de los chicos va a poder crear su propio cuento o poema”, detalló Waitomo.
Los organizadores proporcionan los materiales necesarios, por lo que las familias no tienen que llevar elementos para participar. “Tenemos cuadernitos, no es necesario que ellos traigan nada y la actividad es totalmente gratuita”, remarcó la escritora.
El nombre elegido para la propuesta también surgió de la naturaleza. “Cigarras durmiendo” hace referencia al ciclo de estos insectos durante los meses fríos.
“Justamente las cigarras en esta época del año, en invierno, están bajo tierra durmiendo. Quise pensar en un nombre que fuera acorde a la naturaleza y que también pudiera ser atractivo para los niños”, explicó.
Escribir, animarse a leer y compartir
Además de fomentar la escritura, el taller busca generar un espacio en el que los chicos puedan expresarse, compartir con otros y vencer la timidez. Al finalizar las actividades, quienes lo deseen tienen la posibilidad de leer sus producciones frente al grupo.
La escritora destacó que el objetivo no pasa por alcanzar una determinada calidad literaria, sino por jugar con las palabras, imaginar personajes y descubrir posibilidades creativas.
“Está pensado para que puedan despertar una creatividad que sabemos que todos tenemos dentro, pero que por ahí no nos animamos o en el día a día no podemos despertarla”, explicó.
En ese sentido, señaló que el propio museo funciona como disparador. “Recorriendo el lugar y conociendo un montón de especies de la naturaleza podemos crear, y esa es la idea: crear un cuento, poemas e historias, despertando la imaginación”, manifestó.
Una alternativa frente a las pantallas
Waitomo también valoró la escritura como una actividad para realizar en familia y como una alternativa al tiempo que niños y niñas pasan frente al celular, la computadora o la tablet.
“Es una actividad hermosa porque ayuda a desconectar a los chicos del celular, la computadora, la tablet y los invita a poder crear y divertirse de otra forma”, afirmó a Elonce.
Para la escritora, las actividades literarias permiten estimular una imaginación que muchas veces queda relegada frente al consumo permanente de contenidos digitales. Por eso, recomendó comenzar sin grandes pretensiones y considerar la escritura fundamentalmente como un juego.
“Se trata de jugar. Que ellos miren, que se les despierte un interés por la naturaleza, por los animales, por las plantas, por todo lo que pueda mostrar acá el museo”, expresó.
Después del recorrido, los chicos encuentran en la biblioteca diferentes elementos y actividades especialmente preparadas para incentivar la creación. “Hay figuritas, hay actividades específicas, hay de todo”, concluyó.