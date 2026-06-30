IAFAS lanzó una aplicación para bloqueo y control parental de sitios de apuestas ilegales

El Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) presentó "NOVA+", una nueva aplicación gratuita destinada a prevenir el acceso de niños y adolescentes a sitios de apuestas ilegales. La herramienta funciona como un sistema de control parental y permite bloquear páginas web no autorizadas, además de enviar alertas a los adultos responsables cuando se detectan intentos de ingreso.

Al respecto, la coordinadora de Responsabilidad Social de IAFAS, Carolina Molina, explicó a Elonce que la iniciativa surgió a partir de un convenio con la Lotería de Córdoba para incorporar la aplicación en Entre Ríos. "Esta propuesta consiste en una aplicación denominada 'NOVA+', que pudimos traer a Entre Ríos mediante un convenio con la Lotería de Córdoba. Está disponible de manera gratuita tanto para Android como para iOS y puede descargarse desde Play Store o Apple Store", indicó.

Cómo funciona la aplicación

Molina explicó que la instalación es sencilla y requiere registrar el correo electrónico de un adulto responsable. "La aplicación tiene un proceso muy amigable, con cuatro pasos y un video explicativo. Además, solicita el mail de un adulto responsable para que reciba las alertas si se intenta ingresar a una página ilegal", señaló.

La funcionaria remarcó que el sistema identifica las plataformas no habilitadas para operar en el país. "Es muy importante destacar que las páginas ilegales son aquellas que no finalizan en '.bet.ar'. La aplicación bloquea esos sitios y también permite incorporar nuevas páginas al listado si se detectan otras plataformas ilegales", explicó.

Una herramienta de control parental

Desde IAFAS señalaron que el funcionamiento es similar al de otras aplicaciones de supervisión familiar. "Es una herramienta de control parental muy parecida al Family Link, tanto en su dinámica como en la forma en que detecta los sitios y envía las alertas", precisó Molina.

Actualmente, el sistema bloquea sitios web de apuestas ilegales, aunque no aplicaciones específicas.

Una estrategia integral de prevención

La coordinadora sostuvo que la aplicación forma parte de un trabajo que el organismo viene desarrollando desde hace varios años. "Esta iniciativa se suma al trabajo preventivo que realizamos desde hace mucho tiempo. En el caso de los menores, hace cuatro años que desarrollamos distintas acciones, como los talleres en las escuelas, porque entendemos que esta problemática multicausal debe abordarse de manera integral", afirmó.

Talleres en escuelas entrerrianas

Por su parte, la jefa del Departamento de Juego Responsable de IAFAS, Noelia Asselborn, recordó a Elonce que el organismo lleva adelante dos programas permanentes de prevención. "Tenemos un programa sobre juego problemático que funciona desde hace 20 años y, además, el programa 'Responsablemente Divertido', que desde hace cuatro años se desarrolla en las escuelas", explicó.

Según indicó, ya visitaron más de 40 establecimientos educativos y trabajan junto a municipios para ampliar el alcance de las actividades. "Invitamos a todos los municipios que quieran sumarse a que se contacten con IAFAS. Podemos firmar convenios y capacitar equipos locales para que lleven este programa a las escuelas del interior de la provincia", señaló.

Lanzaron una aplicación para bloquear sitios de apuestas ilegales

El uso responsable de las tecnologías

Durante los encuentros educativos también se aborda el uso de dispositivos digitales y las apuestas online. "Trabajamos sobre el buen uso de las tecnologías de la información y, dentro de ese marco, también hablamos sobre las apuestas ilegales en menores", explicó Asselborn.

Consultada sobre si el Mundial 2026 incrementó las consultas vinculadas al juego online, indicó que la demanda se mantiene estable. "En este momento no registramos un aumento de consultas. Seguimos con un nivel similar al que veníamos observando", afirmó.

La preocupación en las escuelas

La funcionaria señaló que los docentes manifiestan una creciente inquietud por la problemática. "Las escuelas nos convocan porque existe preocupación por parte de los docentes. Gracias al convenio firmado con el Consejo General de Educación pudimos ampliar el alcance del programa y desarrollar los talleres en distintos establecimientos", sostuvo.

Finalmente, destacó la buena recepción de los estudiantes. "Los chicos reciben muy bien estas propuestas y, además, es un espacio donde pueden expresar sus inquietudes y hacer escuchar su voz, algo que consideramos muy importante", concluyó.