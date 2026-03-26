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Policiales Ocurrió en Bahía Blanca

Una familia murió por inhalación de monóxido de carbono el mismo día que se mudaron a una casa nueva

Ocurrió en Bahía Blanca. Los cuatro integrantes de la familia fueron encontrados el miércoles, pero estaban sin vida desde el domingo. Investigan si había fallas en la propiedad.

26 de Marzo de 2026
La familia se había mudado el domingo al departamento
La familia se había mudado el domingo al departamento Foto: La Brújula 24

Ocurrió en Bahía Blanca. Los cuatro integrantes de la familia fueron encontrados el miércoles, pero estaban sin vida desde el domingo. Investigan si había fallas en la propiedad.

Una familia fue encontrada sin vida en un departamento en Bahía Blanca y la causa fue una intoxicación por monóxido de carbono.

 

Las víctimas fueron identificadas como Evelin Michea (35), sus hijos Luca Arena (3) y Bialous Mirko (7), y su pareja Ramón Gómez (33).

El descubrimiento se produjo luego de que la madre de la mujer, desde Punta Alta, denunciara que no tenía noticias desde el domingo. Ese mismo día la familia se había mudado al lugar.

 

La Policía se dirigió al departamento 14 del primer piso, en un edificio ubicado en calle Undiano 69. Al ingresar, encontraron a todos los integrantes sin vida.

 

Murieron el mismo día de la mudanza

 

Las primeras pericias indicaron que se trataba de una intoxicación por monóxido de carbono. La hipótesis fue confirmada luego por las autopsias realizadas en la morgue judicial.

 

Según el informe forense, las víctimas murieron el domingo alrededor de las 22, pocas horas después de haberse instalado en el departamento.

 

Ahora, la Justicia busca determinar el origen de la fuga. Investigan si se trató de una falla en las instalaciones del inmueble o un error humano.

Temas:

Bahia Blanca de monóxido de carbono
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