Denunciaron que un alumno llevó un arma de aire comprimido a una escuela de Concepción del Uruguay

Un episodio de preocupación se registró en una institución educativa de Concepción del Uruguay, donde investigan si un alumno de sexto grado asistió a clases con un arma de aire comprimido dentro de su mochila.

El hecho habría ocurrido durante un acto patrio realizado días atrás en el turno tarde de la Escuela Avellaneda y generó la intervención tanto de autoridades policiales como judiciales.

Según trascendió, la situación salió a la luz después de que otros estudiantes comentaran lo sucedido dentro del establecimiento educativo.

La denuncia y la intervención policial

De acuerdo a la información conocida hasta el momento, la directora de la escuela realizó la denuncia correspondiente después de tomar conocimiento del episodio, segùn informó La Pirámide.

Fuentes policiales confirmaron que cuando los efectivos llegaron al lugar, tanto el menor involucrado como su madre ya se habían retirado del establecimiento, por lo que no pudieron obtener más elementos vinculados al caso en ese momento.

Escuela Avellaneda de Concepción del Uruguay.

A raíz de lo sucedido en Concepción del Uruguay, se dio inmediata intervención a la Fiscalía correspondiente para avanzar con las actuaciones de rigor y determinar qué ocurrió dentro de la institución.

Qué medidas tomó la escuela

Después del episodio, trascendió que las autoridades educativas habrían implementado medidas preventivas relacionadas con el ingreso de mochilas al establecimiento.

Hasta el momento, desde la institución no emitieron un comunicado oficial sobre lo ocurrido en la escuela de Concepción del Uruguay.

Mientras tanto, la investigación continúa para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar si efectivamente el alumno portaba el arma de aire comprimido durante la jornada escolar.