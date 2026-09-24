Delta entrerriano: advierten por cambios en el humedal ante posibles inundaciones

REDACCIÓN ELONCE
La situación del Delta entrerriano genera preocupación ante eventuales crecientes. El ingeniero agrónomo y productor Carlos Cadoppi advirtió a Elonce sobre arroyos cerrados, caminos y extracción de arena, y reclamó acciones preventivas para evitar consecuencias graves.
El Delta entrerriano volvió a quedar bajo la mirada de productores ante la posibilidad de futuras crecientes del río Paraná. Carlos Cadoppi, ingeniero agrónomo y productor con más de 50 años de experiencia en la zona, explicó a "Moviendo el Avispero", que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7 que las modificaciones realizadas sobre el humedal podrían dificultar el normal escurrimiento del agua y aumentar los problemas en caso de una inundación de magnitud.
Entre las situaciones que mencionó se encuentran el cierre de canales y arroyos, la construcción de caminos y terraplenes y la extracción de arena silícea. Según explicó, la combinación de esas intervenciones modificó sectores que históricamente permitían el desplazamiento del agua durante las crecientes.
“En nuestro Delta se han cerrado canales, se han cerrado arroyos, se han hecho caminos”, señaló Cadopi. Para el productor, estas transformaciones adquieren especial relevancia frente a la posibilidad de un período de mayor caudal en los ríos de la región.
La extracción de arena, otro factor de preocupación
Cadoppi también puso el foco en la actividad de las areneras que operan en el sur entrerriano. El ingeniero agrónomo sostuvo que en algunos sectores las excavaciones alcanzarían profundidades importantes y consideró que esta situación podría generar modificaciones permanentes sobre la estructura del humedal.
“Se está sacando arena a más de siete metros de profundidad para llevar a Vaca Muerta, cuando está previsto hacerlo a no más de cuatro metros”, afirmó. Se trata de una aseveración realizada por el entrevistado sobre las condiciones en las que se desarrollaría la actividad extractiva en la zona.
Para explicar la dimensión temporal del proceso natural, Cadoppi recordó que el territorio se conformó durante miles de años mediante la acumulación de sedimentos. “La arena que está ahí se fue depositando durante 4.500 años. Despacito se hizo el Delta. Eso no lo reconstruye nadie”, expresó.
La preocupación por Ibicuy ante una creciente
Uno de los puntos que más preocupa al productor es la situación de Ibicuy. Según explicó, algunas intervenciones se realizaron cerca de las vías de comunicación y podrían representar un problema ante una creciente extraordinaria del Paraná.
“El día que venga el agua fuerte se van a llevar la ruta y queda incomunicado el pueblo de Ibicuy”, advirtió Cadoppi. Su planteo se basó en la cercanía de algunas excavaciones con caminos y sectores que resultan fundamentales para garantizar la conectividad de la localidad.
El ingeniero agrónomo relacionó además el comportamiento de las inundaciones con los caminos, diques y terraplenes construidos a lo largo de los años. Según sostuvo, esas estructuras podrían actuar como obstáculos para la circulación y posterior retirada del agua.
Más de medio siglo de experiencia en el Delta
Cadoppi fundamentó sus advertencias en su trayectoria profesional y en el conocimiento familiar de la región. “Yo empecé a trabajar en el Delta hace más de 50 años como ingeniero agrónomo. En esa época me tocó una inundación muy grande. Mi familia hace 100 años que está en el Delta”, relató.
Al recordar aquella experiencia, explicó que el agua pudo retirarse naturalmente una vez que descendió el Paraná. “Cuando el Paraná bajó, a los tres meses estábamos en el campo de nuevo”, señaló. A partir de esa comparación, manifestó su preocupación por las modificaciones realizadas posteriormente en el territorio.
“Ahora, como hicieron tantos diques y tantos caminos, esto está denunciado no por mí, sino por la Fundación Humedales y por organismos internacionales”, sostuvo. Según Cadoppi, el principal interrogante pasa por determinar cómo responderá actualmente el sistema ante una creciente de magnitud.
Qué medidas propone antes de una inundación
Ante este escenario, el productor consideró que todavía podrían adoptarse acciones preventivas para facilitar el movimiento del agua. Una de sus propuestas consiste en recorrer los sectores intervenidos y detectar aquellos cursos naturales que fueron obstruidos.
“Muy sencillo: salir con una comisión de Hidráulica, de Medio Ambiente y demás, llegar al campo y decir: ‘Usted cerró este arroyo, ábralo’”, expresó. Cadoppi consideró que restablecer la circulación por determinados cursos de agua permitiría reducir posibles obstáculos ante una creciente.
También planteó la necesidad de revisar caminos y alcantarillados. “Hay que hacer puentes en el camino de ripio. Hicieron un camino de 40 kilómetros y no tiene puente”, afirmó. A esto sumó su preocupación por el estado del puente de hierro sobre el Paranacito y otros puntos de comunicación de la zona.
Una advertencia para anticiparse a las crecientes
El productor insistió en que el principal objetivo debería ser recuperar, donde sea posible, la capacidad de escurrimiento del humedal antes de que se produzca una nueva crecida importante. En ese sentido, también mencionó sectores vinculados al trazado ferroviario donde, según afirmó, existen cursos de agua obstruidos.
“Está cerrado el puente del ferrocarril. Por donde pasa el ferrocarril, por abajo pasa un arroyo”, manifestó. Su propuesta apunta a identificar esos puntos y permitir nuevamente el paso del agua antes de una situación de emergencia.
De esta manera, Cadoppi planteó que la prevención debería centrarse en las características hidráulicas del territorio y en la revisión de las intervenciones realizadas durante los últimos años. “Esa es la única solución que hay. No hay alternativa”, concluyó.